Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
На внедорожниках и пешком к хвойным тропам, каменным каньонам и живому шуму реки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сейчас в Архызе в категории "Белый водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
