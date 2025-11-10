Индивидуальная экскурсия в Архыз предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и науку.
Посетители смогут исследовать древние руины Нижне-Архызского городища, включая Южный, Средний и Северный Зеленчукские храмы, каждый из которых хранит свою
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Древние храмы
- 🔭 Крупнейший телескоп
- 🚙 Комфортный транспорт
- 🌌 Увлекательные факты о Вселенной
- 🏞 Историческое значение
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Южный Зеленчукский храм
- Средний Зеленчукский храм
- Северный Зеленчукский храм
- Специальная астрофизическая обсерватория РАН
Описание экскурсии
- Южный Зеленчукский храм — один из самых древних действующих православных храмов России. Расположился в центре Нижне-Архызского городища среди руин жилых кварталов.
- Средний Зеленчукский храм — древнейший из сохранившихся аланских храмов. Его закладка датируется первой половиной 10 века.
- Северный Зеленчукский храм — кафедральный собор Аланской епархии 10–14 веков.
- Специальная астрофизическая обсерватория РАН — научно-исследовательский институт у подножия горы Пастухова. Вы побываете внутри обсерватории и увидите один из самых больших телескопов в мире. Узнаете о работе астрономов и увлекательных фактах о Вселенной.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на внедорожнике Land Rover Discovery.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительно по желанию оплачиваются:
- заезд на Лик Христа (п. Нижний Архыз) — 1000 ₽ за группу.
- входные билеты в Нижне-Архызское городище — 150 ₽ за взрослого, 50 ₽ за ребёнка.
- ланч-бокс в дорогу — 1000 ₽ за чел.
- фото- и видеосъёмка — от 5000 ₽.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — Организатор в Архызе
Мы туристическая компания, специализирующаяся на организации туров, экскурсий и активного отдыха на горных курортах России. Наши предложения включают широкий спектр активностей — от треккинга по диким тропам и рафтинга поЗадать вопрос
