Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы
Начало: В посёлке Романтик
Завтра в 10:00
20 окт в 10:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Заброска на Софийские водопады - из Архыза
Я организую трансфер, а вы самостоятельно подниметесь к ледниковым водопадам и альпийским лугам
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
