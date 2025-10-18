Найдено 3 экскурсии в категории « Однодневные походы » в Архызе, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Треккинг к Белому водопаду Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза Начало: По месту проживания в пос. Архыз 14 000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая На снегоступах 4 часа Индивидуальная На снегоступах - к пику Смирнова Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы Начало: В посёлке Романтик 9000 ₽ за человека Джиппинг На машине 4.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Заброска на Софийские водопады - из Архыза Я организую трансфер, а вы самостоятельно подниметесь к ледниковым водопадам и альпийским лугам 16 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Архыза

