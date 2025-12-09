Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза
Ледники, альпийские луга и панорамы Западного Кавказа
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из Архыза в «Романтик»
Отправляйтесь в посёлок «Романтик» из Архыза с комфортом. По пути гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 05:30
11 дек в 05:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы
Начало: В посёлке Романтик
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза на перевал Пхия
Время для удовольствия и красивых видов
Начало: На Софийской поляне
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
С видами на Кавказские горы и хвойные леса
Начало: У конюшни
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
