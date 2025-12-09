Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
Завтра в 13:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
С видами на Кавказские горы и хвойные леса
Начало: У конюшни
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
Отправиться к звёздам, далёким планетам и неизведанным мирам
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
