Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза
Ледники, альпийские луга и панорамы Западного Кавказа
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза на перевал Пхия
Время для удовольствия и красивых видов
Начало: На Софийской поляне
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заброска на Софийские водопады - из Архыза
Я организую трансфер, а вы самостоятельно подниметесь к ледниковым водопадам и альпийским лугам
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
С видами на Кавказские горы и хвойные леса
Начало: У конюшни
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3500 ₽ за человека
- ООльга7 августа 2025Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в АрхызеВсе здорово, маршрут очень красивый, кони ухоженные, по ощущениям одних хорошо заботятся.
- ЕЕкатерина13 июля 2025Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в АрхызеПрогулка понравилась. Очень приятная инструктор, общительная и знающая своё дело. Из за дождя, маршрут поменяли, но это никак не повлияло
- ССоня26 июня 2025Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш от Софийской поляныЧудесная прогулка на послушных конях. Кони выглядят здорово и ухоженно. Виды потрясающие, но хотелось бы, чтобы гид рассказывал какую-то информацию о местности по пути. В целом, все супер. Спасибо
