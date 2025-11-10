Мои заказы

На снегоступах - к пику Смирнова

Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы
Экскурсия на снегоступах к пику Смирнова - это захватывающее путешествие по заснеженному гребню длиной 2 км. Участники смогут насладиться видами гор София и Пшиш, а также долиной реки Архыз.

Стартуя из
читать дальше

посёлка Романтик, маршрут включает поездку на канатной дороге «Северное сияние» и инструктаж по технике безопасности.

В сопровождении опытного гида, туристы пройдут безопасный путь и окажутся на обзорной площадке на высоте 2490 метров. Это идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие и уединение среди горных пейзажей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Уникальные горные пейзажи
  • ❄️ Безопасный маршрут на снегоступах
  • 📜 Интересные истории от гида
  • 🌄 Виды на горы София и Пшиш
  • 🎒 Полное сопровождение инструктора
На снегоступах - к пику Смирнова© Марк
На снегоступах - к пику Смирнова© Марк
На снегоступах - к пику Смирнова© Марк
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Пик Смирнова
  • Горы София
  • Горы Пшиш
  • Долина реки Архыз

Описание экскурсии

  • Посёлок Романтик. Наш маршрут стартует из центра курорта, который напоминает альпийский городок с уютными домиками-отелями.
  • Канатная дорога «Северное сияние». В кабинке вы подниметесь на высоту 2350 метров, откуда откроются красивые панорамные виды.
  • Пик Смирнова. Гид проведёт инструктаж по технике безопасности. Вы наденете снегоступы и пойдёте по гребню, почти не набирая высоту. Через 2 километра окажетесь на обзорной площадке (2490 метров). Это ключевая точка нашего маршрута.
  • Горы София и Пшиш, долина реки Архыз. С пика Смирнова увидите одни из самых высоких вершин региона. А ещё полюбуетесь, как далеко внизу среди гор извивается река.
  • Затем мы вернёмся к месту старта тем же путём — сначала на снегоступах, после по канатной дороге.

На экскурсии гид-инструктор расскажет:

  • как зарождался один из самых лучших курортов страны.
  • какие этапы прошёл туризм в регионе за почти столетнюю историю.
  • как река Архыз связывает поколения людей, живших здесь на протяжении веков.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены сопровождение аттестованного гида-инструктора, аренда снегоступов и треккинговых палок.
  • Весь маршрут на снегоступах составит 3 км. с перепадом высот в 150 метров.
  • Поездка по канатной дороге занимает 12 минут, подъём на снегоступах до пика — 1–1,5 часа.
  • Строго не рекомендуем путешествие беременным женщинам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и дыхательной систем, а также детям до 10 лет.
  • С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды.

Дополнительно оплачиваются:

  • подъём на канатной дороге — 1850 ₽ за взрослого и 1250 ₽ за ребёнка.
  • ланч-бокс в дорогу по желанию — от 1000 ₽ за чел.
  • трансфер до места старта по желанию — от 1500 ₽ в зависимости от категории автомобиля и удалённости места отправления.
  • аренда лавинного снаряжения по желанию (бипер, щуп, лопатка, рация, рюкзак) — 2500 ₽ за чел.
  • фото- и видеосъёмка по желанию — от 5000 ₽ за час.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Романтик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — Организатор в Архызе
Мы туристическая компания, специализирующаяся на организации туров, экскурсий и активного отдыха на горных курортах России. Наши предложения включают широкий спектр активностей — от треккинга по диким тропам и рафтинга по
читать дальше

бурлящим рекам до погружения в культурно-историческое наследие региона. Каждый наш специалист — профессионал с многолетним опытом в туризме и гостеприимстве, эксперт в создании ярких впечатлений и незабываемых событий. Мы гордимся каждым членом нашей команды, поскольку именно они раскрывают перед нашими участниками великолепие и тайны Северного Кавказа, превращая каждую экскурсию в уникальное приключение.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Архыза

Похожие экскурсии из Архыза

Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Джиппинг
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
На автобусе
12 часов
8 отзывов
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
15 ноя в 06:30
22 ноя в 06:30
3200 ₽ за человека
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Конные прогулки
2 часа
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Отправиться верхом навстречу горам среди хвойных лесов
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Архызе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Архызе