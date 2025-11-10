Экскурсия на снегоступах к пику Смирнова - это захватывающее путешествие по заснеженному гребню длиной 2 км. Участники смогут насладиться видами гор София и Пшиш, а также долиной реки Архыз.
Стартуя из
Стартуя из
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные горные пейзажи
- ❄️ Безопасный маршрут на снегоступах
- 📜 Интересные истории от гида
- 🌄 Виды на горы София и Пшиш
- 🎒 Полное сопровождение инструктора
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Пик Смирнова
- Горы София
- Горы Пшиш
- Долина реки Архыз
Описание экскурсии
- Посёлок Романтик. Наш маршрут стартует из центра курорта, который напоминает альпийский городок с уютными домиками-отелями.
- Канатная дорога «Северное сияние». В кабинке вы подниметесь на высоту 2350 метров, откуда откроются красивые панорамные виды.
- Пик Смирнова. Гид проведёт инструктаж по технике безопасности. Вы наденете снегоступы и пойдёте по гребню, почти не набирая высоту. Через 2 километра окажетесь на обзорной площадке (2490 метров). Это ключевая точка нашего маршрута.
- Горы София и Пшиш, долина реки Архыз. С пика Смирнова увидите одни из самых высоких вершин региона. А ещё полюбуетесь, как далеко внизу среди гор извивается река.
- Затем мы вернёмся к месту старта тем же путём — сначала на снегоступах, после по канатной дороге.
На экскурсии гид-инструктор расскажет:
- как зарождался один из самых лучших курортов страны.
- какие этапы прошёл туризм в регионе за почти столетнюю историю.
- как река Архыз связывает поколения людей, живших здесь на протяжении веков.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены сопровождение аттестованного гида-инструктора, аренда снегоступов и треккинговых палок.
- Весь маршрут на снегоступах составит 3 км. с перепадом высот в 150 метров.
- Поездка по канатной дороге занимает 12 минут, подъём на снегоступах до пика — 1–1,5 часа.
- Строго не рекомендуем путешествие беременным женщинам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и дыхательной систем, а также детям до 10 лет.
- С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды.
Дополнительно оплачиваются:
- подъём на канатной дороге — 1850 ₽ за взрослого и 1250 ₽ за ребёнка.
- ланч-бокс в дорогу по желанию — от 1000 ₽ за чел.
- трансфер до места старта по желанию — от 1500 ₽ в зависимости от категории автомобиля и удалённости места отправления.
- аренда лавинного снаряжения по желанию (бипер, щуп, лопатка, рация, рюкзак) — 2500 ₽ за чел.
- фото- и видеосъёмка по желанию — от 5000 ₽ за час.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Романтик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — Организатор в Архызе
Мы туристическая компания, специализирующаяся на организации туров, экскурсий и активного отдыха на горных курортах России. Наши предложения включают широкий спектр активностей — от треккинга по диким тропам и рафтинга поЗадать вопрос
Входит в следующие категории Архыза
Похожие экскурсии из Архыза
Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
15 ноя в 06:30
22 ноя в 06:30
3200 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Отправиться верхом навстречу горам среди хвойных лесов
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека