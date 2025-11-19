Конная прогулка по Архызу — это отличная возможность погрузиться в живописную природу Северного Кавказа, насладиться красотой гор и лесов вблизи курортного села.
В неспешном темпе вы проедете вдоль реки с небольшими порогами, подниметесь по склону горы Тюбеле, вдохнёте ароматы хвои и сделаете фото в седле на память.
Описание экскурсии
Проведём инструктаж на конюшне и отправимся в путь.
Начнём с неспешной езды вдоль реки Большой Зеленчук. По дороге встречаются небольшие водопады и каменные пороги — вы полюбуетесь прозрачностью воды и послушаете шум горного потока.
Далее путь лежит вверх по склону горы Тюбеле. Постепенно откроется панорама горных вершин и долин. Вас окружат густые леса, наполненные ароматами хвои и цветов. Сделаем остановку для фото на фоне величественных гор.
После небольшого подъёма мы спустимся обратно к реке, двигаясь параллельно ей. Здесь можно устроить небольшой привал, чтобы отдохнуть и перекусить приготовленными заранее закусками.
А затем отправимся обратно в конюшню.
Организационные детали
- Минимальный возраст участника — 8 лет. Дети младше 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых
- Необходима хорошая физическая форма и отсутствие серьезных медицинских противопоказаний (например, проблем с позвоночником). Пожалуйста, сообщайте организаторам о любых ограничениях здоровья
- Обязательно слушайтесь инструктора, не пытайтесь самостоятельно управлять лошадью без разрешения специалиста
- Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Архыза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 375 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Входит в следующие категории Архыза
