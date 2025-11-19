Конная прогулка по Архызу — это отличная возможность погрузиться в живописную природу Северного Кавказа, насладиться красотой гор и лесов вблизи курортного села. В неспешном темпе вы проедете вдоль реки с небольшими порогами, подниметесь по склону горы Тюбеле, вдохнёте ароматы хвои и сделаете фото в седле на память.

Описание экскурсии

Проведём инструктаж на конюшне и отправимся в путь.

Начнём с неспешной езды вдоль реки Большой Зеленчук. По дороге встречаются небольшие водопады и каменные пороги — вы полюбуетесь прозрачностью воды и послушаете шум горного потока.

Далее путь лежит вверх по склону горы Тюбеле. Постепенно откроется панорама горных вершин и долин. Вас окружат густые леса, наполненные ароматами хвои и цветов. Сделаем остановку для фото на фоне величественных гор.

После небольшого подъёма мы спустимся обратно к реке, двигаясь параллельно ей. Здесь можно устроить небольшой привал, чтобы отдохнуть и перекусить приготовленными заранее закусками.

А затем отправимся обратно в конюшню.

Организационные детали