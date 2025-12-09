Белый водопад — одно из самых живописных мест Архыза, где горная стихия раскрывает свой характер. Вместе мы отправимся к нему сквозь каньоны и русла рек.
Вы увидите, как рождается сила воды, услышите её гул в теснинах и ощутите ту самую первозданную энергию, ради которой стоит приехать в горы.
Описание экскурсии
Этот маршрут не потребует серьёзных усилий для подъёма в горы, но эмоций подарит немало.
- К водопаду мы отправимся на внедорожниках — часть пути пройдёт прямо по руслу рек. Вокруг будут миллионы разноцветных брызг и ощущение, будто сама природа играет с вами в догонялки
- По прибытии прогуляемся пешком по мягкой хвойной тропе, ведущей сквозь пихтовую рощу
- Выберем место, где устроить привал и задержаться — вдохнуть аромат смолы, сделать несколько фотографий и просто насладиться видом живой горной воды
- По мере приближения к водопаду ущелье будет сужаться, превращаясь в каменный каньон. Вы услышите, как из его узких стен с грохотом вырывается поток
- И вот перед нами природный каскад, который местные называют по-разному — Белый или Белореченский. Он небольшой, но очень мощный: его образует бурная река, что вспенивается в белый поток между отвесных скал
- На обратном пути можем заглянуть в кафе и угоститься хычинами или шашлыком
Организационные детали
- Заброска на маршрут осуществляется на машинах УАЗ (1 час в пути в одну сторону)
- Продолжительность пешей части — около 1,5 часов с учётом остановок для фото и отдыха
- Перепад высот незначительный — порядка 150–200 м
- Уровень сложности: лёгкий, подходит для путешественников от 7 лет. Тропа полностью безопасна и оборудована
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
