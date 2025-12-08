Подарите себе приключение, в котором сочетаются красота горной природы, активный отдых и новые знания! Мы устроим для вас поход из Архыза к Белому водопаду — по впечатляющему маршруту для тех, кто ценит движение, свежий воздух и яркие эмоции. Горы, редкие растения, звонкие реки и тишина лесов — всё это поможет ощутить единение с природой.
Описание экскурсии
Путешествие начнётся в Архызе — месте, где величественные горы соседствуют с чистейшими озёрами. Далее в программе:
- Проход через ущелье, где сочетаются потоки Белой и Псыша
- Подъём к Белому водопаду по живописной тропе
- Остановки для отдыха, чтобы насладиться видами горных хребтов и послушать шум рек
- Осмотр водопада
Во время треккинга вы узнаете больше о природе региона:
- как формируются ландшафты и климатические зоны Кавказа
- какие ледники, скалы и минеральные источники сделали Архыз знаменитым
- почему здесь возникли такие природные чудеса, как Белый водопад
О маршруте
- Длительность пути: около 4–5 часов в обе стороны, с учётом остановок
- Протяжённость тропы: порядка 8–9 км
- Набор высоты: примерно 400–450 м, подъём равномерный, без крутых участков
- Доступен для людей с базовой физической подготовкой и опытом пеших прогулок
Организационные детали
Вас будет сопровождать один из гидов-проводников нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания в пос. Архыз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 400 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Входит в следующие категории Архыза
Похожие экскурсии из Архыза
Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
Расписание: Каждый день с 09:00 до 17:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На квадроциклах - к Белому водопаду Архыза
Путешествие по бездорожью среди гор Кавказа
Начало: На Софийской поляне Архыза
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.