Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш
Лёгкая конная прогулка по живописным местам Архыза. Подходит для начинающих всадников и семей с детьми. Погрузитесь в атмосферу гор и рек
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
28 июн в 11:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогуляться по ущелью верхом и сделать фото с видом на гору София
Начало: На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
28 июн в 11:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из Архыза в «Романтик»
Отправляйтесь в посёлок «Романтик» из Архыза с комфортом. По пути гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 05:30
28 июн в 05:30
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня26 июня 2025Чудесная прогулка на послушных конях. Кони выглядят здорово и ухоженно. Виды потрясающие, но хотелось бы, чтобы гид рассказывал какую-то информацию о местности по пути. В целом, все супер. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Архызу в июне 2025
Сейчас в Архызе в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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