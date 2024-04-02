1 чел.
По популярности
Авторский тур
9 дней
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Начало: г. Иркутск
20 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 95 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
80 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 118 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Весенний отдых
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 65 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 125 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 37 950₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 65 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенняя классика Байкальска
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 118 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Аршан
Начало: Россия, Иркутск
27 июля в 10:00
31 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ТТишкевич24 сентября 2023ОЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГО ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО КРАЯ И УДИВИТЕЛЬНЫХ
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Аршане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Аршане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Аршане в июне 2024
Сейчас в Аршане в категории "Можно с детьми" можно забронировать 15 авторских туров от 25 000 до 125 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самый интересный из 15 туров в Аршане на 2024 год по теме «Можно с детьми», 42 ⭐ отзыва, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август