Индивидуальная
до 5 чел.
Арзамас и Музей патриаршества
Погрузитесь в историю Арзамаса, где величественные храмы и монастыри расскажут о прошлом. Уникальная возможность посетить Музей русского патриаршества
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
11 окт в 06:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас православный
Арзамас - город с богатым духовным наследием. Погрузитесь в историю храмов и монастырей, узнайте о роли купечества и подземных ходах
Начало: По договорённости
Завтра в 12:00
11 окт в 08:00
5340 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Не гусями едиными: по следам арзамасских муз
Погрузитесь в атмосферу старинного Арзамаса, где музы вдохновляли горожан и гостей. Узнайте, как их присутствие изменило судьбы людей и города
Начало: На Советской улице
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
от 5734 ₽ за всё до 10 чел.
