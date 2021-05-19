Всё об Арзамасе

Полезная информация об Арзамасе

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Местное время в Арзамасе
00:0342
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАрзамас
По-английскиArzamas
Население города109 479 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота163 м. от уровня моря

Где находится Арзамас на карте

Популярные экскурсии в Арзамасе

Арзамас классический
Арзамас классический
5
8 отзывов
2000
за чел.
На экскурсии я покажу вам свой самый любимый город планеты — Арзамас. Приезжайте, всё сами увидите и услышите!
Арзамасские музы
Арзамасские музы
1875
за чел.
Арзамас-городок — от Москвы уголок
Арзамас-городок — от Москвы уголок
5
4 отзыва
от
3900
за чел.
Храмы столичного масштаба, архитектурные памятники и славная история — на обзорной прогулке
Божий городок
Божий городок
5
7 отзывов
от
2860
за чел.
«Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!»
Арзамас — город с литературным именем
Арзамас — город с литературным именем
5
1 отзыв
от
2860
за чел.
Узнать, кто из гениев русской литературы гостил в Арзамасе, и пройти по следам детского писателя
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