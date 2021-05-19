Полезная информация об Арзамасе
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Местное время в Арзамасе
00:0342
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Арзамас
|По-английски
|Arzamas
|Население города
|109 479 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|163 м. от уровня моря
Где находится Арзамас на карте
Популярные экскурсии в Арзамасе
5
8 отзывов
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На экскурсии я покажу вам свой самый любимый город планеты — Арзамас. Приезжайте, всё сами увидите и услышите!
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4 отзыва
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7 отзывов
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«Много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!»
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