Незаметные на первый взгляд, словно оставленные за скобками, - уникальные адресные таблички, некогда актуальные цитаты на стенах, молодые «выскочки» - яркие и такие беззащитные граффити, безмолвные клейма на кирпичах и

вековые люки… Через этих молчаливых свидетелей город будто говорит с нами! Экскурсия поможет услышать его, показывая и рассказывая интересное. Вы познаете такую разную Астрахань - пышную и уютную, как полотна Кустодиева, ускользающую и хрупкую, словно творчество Хлебникова, самобытную и ни на что не похожую. В программе: как развлекались астраханцы в прошлом, место, где когда-то раскрывал пёстрый шатёр цирк-шапито, и многое другое. (400-500 symbols)

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы заглянем в волшебный калейдоскоп, где неповторимые узоры складываются из уникальных и, увы, исчезающих деталей. Вы познаете такую разную Астрахань — пышную и уютную, как полотна Кустодиева, ускользающую и хрупкую, словно творчество Хлебникова, самобытную и ни на что не похожую.

Вам предстоит:

разобраться, как развлекались астраханцы в прошлом

побывать на месте, где когда-то раскрывал пёстрый шатёр и зазывал зрителей шумный цирк-шапито

«собрать» свой собственный «зоопарк», а может и бестиарий: от всевозможных представителей кошачьих до неожиданных гидр и горгулий и, конечно, осетров

увидеть «оживающий» мурал на задворках театра и узнать, кого один знаменитый астраханец предлагал называть «зенкопялом», а что — «мучавой»

Организационные детали

Летом экскурсии лучше планировать на утренние или вечерние часы.