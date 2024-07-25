Незаметные на первый взгляд, словно оставленные за скобками, - уникальные адресные таблички, некогда актуальные цитаты на стенах, молодые «выскочки» - яркие и такие беззащитные граффити, безмолвные клейма на кирпичах и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные детали города
- 🎨 Яркие граффити
- 🏛 Старинные таблички
- 🐾 Интересные истории
- 🎪 Место старого цирка-шапито
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Граффити
- Старинные таблички
- Клейма на кирпичах
- Вековые люки
- Мурал на задворках театра
Описание экскурсии
Мы заглянем в волшебный калейдоскоп, где неповторимые узоры складываются из уникальных и, увы, исчезающих деталей. Вы познаете такую разную Астрахань — пышную и уютную, как полотна Кустодиева, ускользающую и хрупкую, словно творчество Хлебникова, самобытную и ни на что не похожую.
Вам предстоит:
- разобраться, как развлекались астраханцы в прошлом
- побывать на месте, где когда-то раскрывал пёстрый шатёр и зазывал зрителей шумный цирк-шапито
- «собрать» свой собственный «зоопарк», а может и бестиарий: от всевозможных представителей кошачьих до неожиданных гидр и горгулий и, конечно, осетров
- увидеть «оживающий» мурал на задворках театра и узнать, кого один знаменитый астраханец предлагал называть «зенкопялом», а что — «мучавой»
Организационные детали
Летом экскурсии лучше планировать на утренние или вечерние часы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере ИМ.С.М. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 2650 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, и я занимаюсь любимым делом — придумываю и провожу экскурсии по моему родному городу. Обещаю, наша Астрахань вам обязательно понравится. При заказе любой моей экскурсии в подарок — авторский электронный путеводитель «Что ещё посмотреть/увидеть/попробовать в Астрахани»!Задать вопрос
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