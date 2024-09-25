Вас ждет посещение древнего кремля XVI века, бескрайних степей и пустынь, где некогда располагалась столица Золотой Орды – Сарай Бату, знакомство с бесконечно прекрасной природой дельты Волги – ериками, протоками, многообразием птиц и обилием растительности.
Программа тура по дням
Экскурсия по Астрахани и посещение Астраханского краеведческого музея
Встреча группы в аэропорту.
Расчетный час - 14:00.
12:00-13:00 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Астрахани.
13:00-16:00 Встреча с гидом.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу – это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
Завершится прогулка в Астраханском кремле.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов - уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века – Астраханский кремль. В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.
Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.
16:00-17:00 Посещение Астраханского краеведческого музея, выставка "Золото кочевников".
Коллекция археологических предметов из драгоценных металлов Астраханского музея-заповедника начала формироваться во второй половине XX в. Особый интерес представляют золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.
17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.
Когда история оживает… Городок-декорация Сарай Бату, столицы Золотой Орды
Завтрак в отеле (шведский стол).
09:00 Встреча с гидом, отправление группы в село Селитренное.
Сегодня мы совершим удивительное путешествие в Сарай Бату – средневековую столицу Золотой Орды.
В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области). Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации. Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села, и осела когда-то та самая Золотая Орда. Отсюда совершались набеги и походы завоевателей, и здесь покоятся руины огромного золотоордынского города Сарай-Бату, получившие название Селитренного городища.
11:00 Прибытие в село Селитренное.
11:00-13:00 Осмотр места раскопок, увлекательная экскурсия по декорациям Сарай Бату – города-реконструкции Золотой Орды, который был построен в 2010 году в Харабалинском районе Астраханской области для фильма Андрея Прошкина Орда.
Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай Бату, город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе.
13:00-14:00 Обед.
14:00-16:00 Свободное время, можно прогуляться по берегу Ахтубы, покататься на верблюдах, посетить ставку хана, площадку песчаных фигур, камеру пыток или пострелять из лука (за доп. плату).
16:00 Сбор группы, отправление.
18:00 Прибытие.
Астраханский Биосферный заповедник / Путешествие в дельту Волги*. Завершение тура
Завтрак в отеле (шведский стол), освобождение номеров.
Вещи можно оставить в камере хранения отеля или положить в автобус.
09:00 Отправление из Астрахани, в дороге путевая информация от гида.
11:00 Прибытие в биосферный заповедник.
Астраханский заповедник был создан в 1919 году для сохранения уникальной флоры и фауны дельты Волги. Астраханский заповедник не просто охраняет виды на ограниченной территории, но и служит источником расселения животных по всей дельте Волги.
11:00-13:00 Экскурсия по заповеднику (1 час на лодках и 1 час экологическая тропа).
Загадки каспийских джунглей приглашает открыть экологическая тропа - деревянный настил, поднятый над поверхностью земли. Маршрут экологической тропы Астраханского заповедника начинается с центрального кордона Дамчикского участка, где участники экскурсии располагаются в длинных моторных лодках, повторяющих по форме лодки – бударки.
13:00 14:00 Обед, свободное время.
14:00 Отправление в Астрахань.
16:00 Прибытие в Астрахань.
По дороге туристов, улетающих самолетом, доставляем в аэропорт.
Туристы, уезжающие вечерними поездами, могут быть доставлены на ж/д вокзал или к отелю (по желанию).
*Обратите внимание! Если по техническим причинам не получится организовать тур в Астраханский биосферный заповедник, экскурсия будет заменена на поездку в дельту Волги. Описание поездки представлено в разделе "Важно знать", по завершении экскурсии прибытие к отелю к 17:30.
Программа поездки в дельту Волги.
09:00 Встреча с гидом. Отправление из Астрахани.
Дельта Волги — невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли тростника, множество рек, озер, островков и песчаных барханов. Среди множества протоков и малых рек вы полюбуетесь настоящей красотой нетронутой Астраханской природы, насладитесь уникальными пейзажами, которые она создала, и просто подышите свежим воздухом и хорошо отдохнете. Разнообразие растительного и животного мира сделает вашу прогулку незабываемой!
10:30 Прибытие на причал/базу отдыха.
Если база отдыха островная, то на базу от причала отправляемся на лодках.
10:30-11:00 Встреча на базе, инструктаж.
11:00-13:00 Прогулка в дельту Волги на лодке в сопровождении егеря.
Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток и познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы.
Мир дельты завораживает: чакан, кувшинки, водяные лилии, белые лебеди, утки, пеликаны, бакланы, чайки, цапли, каспийские раскаты, ласковое солнце и чистое голубое небо… где-то очень высоко… так бывает только в низах! Вы получите просто невероятный заряд энергии от воды и солнца!
13:00 Прибытие на базу отдыха.
13:00-16:00 Обед (уха, второе, салат, напиток), пребывание на базе.
Вы можете поплавать в бассейне (в теплое время года), порыбачить (предоставление снастей за дополнительную плату) или просто прогуляться по территории.
16:00 Отправление в Астрахань.
17:30 Прибытие к отелю. Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|20 200
|22 900
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|22 800
|25 500
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|24 900
|29 900
Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:
|«Волга-Волга» 3*
|«Космос» 4*
|«Азимут» 3*
|Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении
|750
|1315
|1875
|Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении
|1375
|2000
|3125
|Доплата за сутки проживания при 2-местном размещении
|1375
|2625
|3750
|Доплата за сутки проживания при 1-местном размещении
|2750
|4000
|6520
Ранее заселение в отели после 7:00.
Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях.
Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- 2-х разовое питание (2 завтрака по системе шведский стол, обеды)
- Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На каждую экскурсию необходимо брать с собой головной убор и питьевую воду.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.
Как осуществляются трансферы?
Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.
Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.
В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал.
Программа поездки в дельту Волги
Программа поездки в дельту Волги.
09:00 Встреча с гидом. Отправление из Астрахани.
Дельта Волги — невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли тростника, множество рек, озер, островков и песчаных барханов. Среди множества протоков и малых рек вы полюбуетесь настоящей красотой нетронутой Астраханской природы, насладитесь уникальными пейзажами, которые она создала, и просто подышите свежим воздухом и хорошо отдохнете. Разнообразие растительного и животного мира сделает вашу прогулку незабываемой!
10:30 Прибытие на причал/базу отдыха.
Если база отдыха островная, то на базу от причала отправляемся на лодках.
10:30-11:00 Встреча на базе, инструктаж.
11:00-13:00 Прогулка в дельту Волги на лодке в сопровождении егеря.
Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток и познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы.
Мир дельты завораживает: чакан, кувшинки, водяные лилии, белые лебеди, утки, пеликаны, бакланы, чайки, цапли, каспийские раскаты, ласковое солнце и чистое голубое небо… где-то очень высоко… так бывает только в низах! Вы получите просто невероятный заряд энергии от воды и солнца!
13:00 Прибытие на базу отдыха.
13:00-16:00 Обед (уха, второе, салат, напиток), пребывание на базе.
Вы можете поплавать в бассейне (в теплое время года), порыбачить (предоставление снастей за дополнительную плату) или просто прогуляться по территории.
16:00 Отправление в Астрахань.
17:30 Прибытие к отелю. Свободное время.