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с такой необычной подачей информации, такими местами обзора и посещения, которые сам ни за что и никогда не увидишь. Экскурсия масштабная, охватывает достаточно большую часть центра, петляет по улицам и кварталам, выбирает наиболее выигрышные места для обзоров. Такие интересные объекты, как дома для партийных работников, для молодежи, особняки купцов, гимназии, оранжереи, восточные подворья, барельефы со львами, и с партийной тематикой, и даже церкви, о существовании которых мы не подозревали, попадались нам на пути. Особенно нам понравилось, что Ирина провела нас не просто по улицам, но и заводила в закрытые дворы, в подъезды, в парадные. Мы видели и двор-колодец, и выступающий подъезд, и клейма на кирпичных кладках, и огородики для жен партийных работников. Множество выполненных на заказ чугунных решеток украшают балконы и козырьки зданий старого города. Самым удивительным для меня стало, что по адресу ул. Ленина, 7, в здании бывшего хлебозавода сейчас находится действующая Церковь во имя Знамения Иконы Божьей Матери, полностью утратившая свои внешние признаки храма за годы советской власти. Однозначно рекомендуем экскурсию всем туристам, а также не равнодушным горожанам, которые хотят интересно провести время и узнать что-то новое о своем городе. Как и другие экскурсии Ирины, данная тоже была оснащена аудио-гидами, протекала бодро и энергично, несмотря на зимнюю погоду.