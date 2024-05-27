Необычные дома в Астрахани

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Астрахани, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
230 отзывов
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Чисто Астрахань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000 за всё до 4 чел.
Красивые дома и башни Астрахани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 июня в 09:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
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    вовремя, Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части — вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой. Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя! Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось! Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
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    влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани и максимальный отдых! Гвоздем прогоаммы, конечно, стал ее отец Павел Александрович, который рассказал и показал нам порты, степь и подарил прекрасное настроение! Если вы хотите повстречаться с умными людьми, которые очень любят свой город и готовы его показать, очень рекомендую обратиться к Светлане. В следующую поездку обязательно посетим баню!

  • Н
    Нарек
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места
  • Н
    Наталия
    9 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
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    людей, ставших частью этой истории. Маршрут получился насыщенным и увлекательным. Особая благодарность Татьяне за рекомендации по выбору сувениров, кафе и мест для самостоятельных прогулок!

  • А
    Александр
    3 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Первый раз были в Астрахани. Татьяна провела познавательную экскурсию, познакомила нас с великолепной архитектурой города, показала старинные дворики и подворья.
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    С интересом погрузила нас в историю Астраханского Кремля. Три часа пролетели незаметно и мы практически не чувствовали усталости. Если будете в Астрахани, однозначно рекомендуем провести экскурсию по городу с Татьяной.

  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Чисто Астрахань
    Посещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулку по городу с посещением
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    практически всех популярных достопримечательностей. Про историю города мы слышали накакнуне, при посещении Кремля, поэтому исторические аспекты обсуждали поверхностно. Это было наше решение)Но на все вопросы про особенности жизни в Астрахани в недалеком прошлом и в современное время нам ответили подробно. Отдельно хочется отметить посещение банного комплекса. Чистое и комфортное пространство для безопасного отдыха. Красиво, продуманные детали интерьера. Есть все необходимое. Сама баня и качество пара- выше всяких похвал. Светлане огромная благодарность (угощения с морсом особенно понравились всем)! Формат этой экскурсии немного необычен, но нам понравилось. Рекомендую к посещению

    Посещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулкуПосещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулкуПосещали экскурсию "Чисто Астрахань" женской компанией из 4 человек. Сама экскурсия больше похожа на неформальную прогулку
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Красивые дома и башни Астрахани
    В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное мероприятие. Действительно авторская экскурсия
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    с такой необычной подачей информации, такими местами обзора и посещения, которые сам ни за что и никогда не увидишь. Экскурсия масштабная, охватывает достаточно большую часть центра, петляет по улицам и кварталам, выбирает наиболее выигрышные места для обзоров. Такие интересные объекты, как дома для партийных работников, для молодежи, особняки купцов, гимназии, оранжереи, восточные подворья, барельефы со львами, и с партийной тематикой, и даже церкви, о существовании которых мы не подозревали, попадались нам на пути. Особенно нам понравилось, что Ирина провела нас не просто по улицам, но и заводила в закрытые дворы, в подъезды, в парадные. Мы видели и двор-колодец, и выступающий подъезд, и клейма на кирпичных кладках, и огородики для жен партийных работников. Множество выполненных на заказ чугунных решеток украшают балконы и козырьки зданий старого города. Самым удивительным для меня стало, что по адресу ул. Ленина, 7, в здании бывшего хлебозавода сейчас находится действующая Церковь во имя Знамения Иконы Божьей Матери, полностью утратившая свои внешние признаки храма за годы советской власти. Однозначно рекомендуем экскурсию всем туристам, а также не равнодушным горожанам, которые хотят интересно провести время и узнать что-то новое о своем городе. Как и другие экскурсии Ирины, данная тоже была оснащена аудио-гидами, протекала бодро и энергично, несмотря на зимнюю погоду.

    В конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересноеВ конце января мы посетили экскурсию «Красивые дома и башни Астрахани» с экскурсоводом Ириной. Очень интересное

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Необычные дома»

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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
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Сейчас в Астрахани в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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