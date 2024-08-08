1 час
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Завтра в 16:30
12 авг в 15:00
700₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: В кремле
Сегодня в 17:30
16 авг в 14:00
2 300₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань в деталях: индивидуальная экскурсия по уникальным местам
Путешествие по Астрахани, где прошлое оживает на каждом шагу. Узнайте, как развлекались горожане, и откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: В сквере ИМ.С.М. Кирова
18 авг в 08:00
4 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 августа 2024Все понравилось. Чисто, аккуратно. Улыбчевый капитан. Прекрасный обзор на набережную Астрахани. Спасибо за прогулку!
- ИИрина2 августа 2024Комфортно
- ССветлана29 июля 2024Небольшой катамаран с навесом, ехали молча, ни экскурсии, ни музыки(На носу судна 2 стула, насколько это безопасно - сложно сказать,
- ААлёна23 июля 2024Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Нескучные экскурсии»
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