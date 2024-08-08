Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Астрахани, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
На катере
7 отзывов
1 час
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Завтра в 16:30
12 авг в 15:00
700 за человека
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
Погрузитесь в историю Астраханского кремля, узнайте о его тайнах и сокровищах, посетите гробницу грузинских царей. Услуги гида и билеты включены
Начало: В кремле
Сегодня в 17:30
16 авг в 14:00
2 300 за всё до 3 чел.
Астрахань в деталях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань в деталях: индивидуальная экскурсия по уникальным местам
Путешествие по Астрахани, где прошлое оживает на каждом шагу. Узнайте, как развлекались горожане, и откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: В сквере ИМ.С.М. Кирова
18 авг в 08:00
4 сен в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
    Все понравилось. Чисто, аккуратно. Улыбчевый капитан. Прекрасный обзор на набережную Астрахани. Спасибо за прогулку!
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
    Комфортно
    КомфортноКомфортно
  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
    Небольшой катамаран с навесом, ехали молча, ни экскурсии, ни музыки(На носу судна 2 стула, насколько это безопасно - сложно сказать,
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    но они есть, и мы ехали там. Т. к. альтернатива катеру - теплоход-ресторан, то как бюджетный вариант (в том числе с детьми)-вполне подходящий. Закаты на Волге - это очень красиво и беспроигрышно, поэтому 4 звезды за правильное время на воде) И еще за то, что я предполагала, что мы не успеваем к началу экскурсии, просила на 5 минут задержать отправление, нам пообещали) Мы не опоздали, но внимательное отношение админов было очень приятно.

  • А
    Алёна
    23 июля 2024
    Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
    Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍
    Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍Я бывала на разных экскурсиях в Кремле, но это уникальный маршрут. Очень проработанно, увлекательно, познавательно. Спасибо Дарье😍

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
  2. Астраханский кремль: тайны, сокровища и гробница грузинских царей
  3. Астрахань в деталях
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Набережная
  5. Успенский Собор
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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