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но они есть, и мы ехали там. Т. к. альтернатива катеру - теплоход-ресторан, то как бюджетный вариант (в том числе с детьми)-вполне подходящий. Закаты на Волге - это очень красиво и беспроигрышно, поэтому 4 звезды за правильное время на воде) И еще за то, что я предполагала, что мы не успеваем к началу экскурсии, просила на 5 минут задержать отправление, нам пообещали) Мы не опоздали, но внимательное отношение админов было очень приятно.