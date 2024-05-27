Неспешные экскурсии Астрахани для пенсионеров

Найдено 11 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Астрахани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
230 отзывов
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000 за всё до 3 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
37 отзывов
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
3 000 за всё до 5 чел.
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Гастрономическое путешествие по Астрахани: от ухи до икряников
Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города
Начало: У Дворца бракосочетания
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Астрахань в событиях и лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 990 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка по Косе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Авторская прогулка по Косе в Астрахани
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
2 000 за всё до 3 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 13:00
24 июня в 09:00
2 888 за всё до 5 чел.
Красивые дома и башни Астрахани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 июня в 09:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
13 июня в 13:00
15 июня в 14:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Авторская прогулка по Косе
    Валерий всем сердцем любит родной край, с душой повествует и раскрывает тонкие ключевые для культурного погружения детали, во время нашей
    читать дальше

    прогулки ему удалось создать уникальную дружескую атмосферу, он проявлял искренний интерес к размышлениям гостей на основании обретённых знаний и эмоций, был готов к обратной связи, что для меня было весьма важным. Он разносторонне компетентен, что позволяет поддерживать во время путешествия гибкий баланс между различными аспектами культурного феномена Астрахани, историей и современностью, продуктивно ориентируется на интересы конкретного гостя. Хотел бы в будущем при возвращении в Астрахань вновь отправиться на прогулку с Валерием. Чувствую, что он постоянно пополняет знания о городе, много читает и общается с жителями города, анализирует, держит руку на пульсе Астрахани. Моё почтение

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Максим познакомил нас с историей Кремля, рассказал интересные факты. Видно, что гид увлечен историей Астрахани. Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем.
  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Экскурсия прошла интересно, очень познавательно.
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий, отсылки к мнению археологов
    читать дальше

    и историков, разным источникам. Приятным бонусом была цифровая реконструкция Кремля, очень круто. Рекомендуем - с Максимом получите новые знания и впечатления

    Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий
  • В
    Вера
    18 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Мы совместили две экскурсии: эту и «Влюбиться в Астрахань за 2 часа!». Получилось отличное комбо. Информации, конечно, много, и гуляли
    читать дальше

    мы долго, но оно того стоило. Ирина с большим удовольствием и энтузиазмом рассказала нам о родном городе, показала и рассказала как о старинных зданиях (завела в несколько дворов и подъездов, чтобы мы могли оценить аутентичность и оригинальность), так и постройках советского периода и совсем современных.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Влюбиться в Астрахань за 2 часа
  2. Астраханский кремль: история и легенды
  3. Астраханский Кремль: история и осады
  4. Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
  5. Добро пожаловать в Астрахань
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 000 до 4 990. Туристы уже оставили гидам 372 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Астрахани на 2024 год для пенсионеров, 372 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам