Квест посвящён 50-летию с момента старта съёмок кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, которые проходили в Астрахани. Вы получите путеводитель: с его помощью вы не только сможете отыскать знаменитые кинолокации, но и вспомните уморительные цитаты, ушедшие в народ: «романтизму нету!», «губит людей не пиво…» и многие другие!

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Описание

Что вас ожидает

В начале квеста вы получите путеводитель, который поможет вам в поисках мест съёмок советского киношлягера. Центральная набережная, улица Никольская, мост Влюблённых и, наконец, две архитектурные жемчужины — Торговая биржа и дворец купца А. И. Губина — знаменитый режиссёр обладал безупречным вкусом и не обошёл вниманием самые красивые достопримечательности города!

Прямо от гостиницы, где жила съёмочная группа, вы совершите путешествие в духе кинокартины «Не может быть». Вас ждут загадки, которые как пазл в финале сложатся в разгадку главной тайны фильма.

Вы легко узнаете дома-декорации по стоп-кадрам, а также соберёте коллекцию интересных фактов из серии «сложно поверить» и «не может быть». Например, узнаете, как Леонид Гайдай развенчал миф о Михаиле Кокшенове, чем одарили астраханцы любимую актрису и какие роли режиссёр доверил нашим землякам. Такое может быть с вами только в Астрахани. Ведь «жизнь, уважаемые граждане, такая сложная штуковина, что нет ничего такого, чего бы в ней не было…».

Кому подойдёт программа

Для прохождения квеста вам не потребуются какие-то специальные знания: хорошего кругозора достаточно. Всё, что необходимо, — посмотреть фильм «Не может быть». Искать объекты нужно будет в пределах одного перекрёстка — справятся даже дети!

Организационные детали