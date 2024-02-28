Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Индивидуальная квест-экскурсия в Астрахани

Отправиться в путешествие по местам съёмок фильма «Не может быть» и раскрыть его главный секрет

5
1 отзыв
Квест посвящён 50-летию с момента старта съёмок кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, которые проходили в Астрахани.

Вы получите путеводитель: с его помощью вы не только сможете отыскать знаменитые кинолокации, но и вспомните уморительные цитаты, ушедшие в народ: «романтизму нету!», «губит людей не пиво…» и многие другие!
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

В начале квеста вы получите путеводитель, который поможет вам в поисках мест съёмок советского киношлягера. Центральная набережная, улица Никольская, мост Влюблённых и, наконец, две архитектурные жемчужины — Торговая биржа и дворец купца А. И. Губина — знаменитый режиссёр обладал безупречным вкусом и не обошёл вниманием самые красивые достопримечательности города!

Прямо от гостиницы, где жила съёмочная группа, вы совершите путешествие в духе кинокартины «Не может быть». Вас ждут загадки, которые как пазл в финале сложатся в разгадку главной тайны фильма.

Вы легко узнаете дома-декорации по стоп-кадрам, а также соберёте коллекцию интересных фактов из серии «сложно поверить» и «не может быть». Например, узнаете, как Леонид Гайдай развенчал миф о Михаиле Кокшенове, чем одарили астраханцы любимую актрису и какие роли режиссёр доверил нашим землякам. Такое может быть с вами только в Астрахани. Ведь «жизнь, уважаемые граждане, такая сложная штуковина, что нет ничего такого, чего бы в ней не было…».

Кому подойдёт программа

Для прохождения квеста вам не потребуются какие-то специальные знания: хорошего кругозора достаточно. Всё, что необходимо, — посмотреть фильм «Не может быть». Искать объекты нужно будет в пределах одного перекрёстка — справятся даже дети!

Организационные детали

  • Квест вы будете проходить с помощью альбома-путеводителя. Вас будет сопровождать гид-ведущий.
  • Длина маршрута — около 2,5 км. Квест обычно занимает не более 3 часов, но, так как всё очень индивидуально, ограничений по времени для вас не будет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 фев 2024
Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятнаяИнтересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная

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