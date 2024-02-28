Отправиться в путешествие по местам съёмок фильма «Не может быть» и раскрыть его главный секрет
Вы получите путеводитель: с его помощью вы не только сможете отыскать знаменитые кинолокации, но и вспомните уморительные цитаты, ушедшие в народ: «романтизму нету!», «губит людей не пиво…» и многие другие!
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Описание
Что вас ожидает
В начале квеста вы получите путеводитель, который поможет вам в поисках мест съёмок советского киношлягера. Центральная набережная, улица Никольская, мост Влюблённых и, наконец, две архитектурные жемчужины — Торговая биржа и дворец купца А. И. Губина — знаменитый режиссёр обладал безупречным вкусом и не обошёл вниманием самые красивые достопримечательности города!
Прямо от гостиницы, где жила съёмочная группа, вы совершите путешествие в духе кинокартины «Не может быть». Вас ждут загадки, которые как пазл в финале сложатся в разгадку главной тайны фильма.
Вы легко узнаете дома-декорации по стоп-кадрам, а также соберёте коллекцию интересных фактов из серии «сложно поверить» и «не может быть». Например, узнаете, как Леонид Гайдай развенчал миф о Михаиле Кокшенове, чем одарили астраханцы любимую актрису и какие роли режиссёр доверил нашим землякам. Такое может быть с вами только в Астрахани. Ведь «жизнь, уважаемые граждане, такая сложная штуковина, что нет ничего такого, чего бы в ней не было…».
Кому подойдёт программа
Для прохождения квеста вам не потребуются какие-то специальные знания: хорошего кругозора достаточно. Всё, что необходимо, — посмотреть фильм «Не может быть». Искать объекты нужно будет в пределах одного перекрёстка — справятся даже дети!
Организационные детали
- Квест вы будете проходить с помощью альбома-путеводителя. Вас будет сопровождать гид-ведущий.
- Длина маршрута — около 2,5 км. Квест обычно занимает не более 3 часов, но, так как всё очень индивидуально, ограничений по времени для вас не будет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Петровской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.