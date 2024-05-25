1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Астрахани: от ухи до икряников
Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города
Начало: У Дворца бракосочетания
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Косе в Астрахани
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 мая 2024Валерий всем сердцем любит родной край, с душой повествует и раскрывает тонкие ключевые для культурного погружения детали, во время нашей
- ААлексей22 мая 2024Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
- ННина16 мая 2024Посетили Астрахань с компанией друзей в первый раз. Как всегда в путешествиях, искали местного гида. Мы не поклонники стандартных прогулок,
- ЕЕкатерина5 мая 2024Это удивительная экскурсия. Дарья наш экскурсавод нам показала и рассказала все, что нам было интересно. Спасибо Дарья за все дни, что были с нами.
- AAndrei3 мая 2024Ирина прекрасный рассказчик, знаток истории города в целом и гастрономической его составляющей в частности. Прекрасно провели время за увлекательной беседой в дружеской атмосфере. Рекомендую любителям познавать новые локации на вкус!
- ДДмитрий30 апреля 2024Валерий мастер своего дела, видно что человек увлекается архитектурой и все что с ней связано! Рассказывает с большим энтузиазмом и
- AAlla29 апреля 2024С первой минуты нашей встречи Ирина очень расположила к себе. Как-то сразу мы были на одной волне! Легкая, приятная прогулка
- ТТатьяна24 апреля 2024,,Астрахань на вкус,, просто прекрасна!!!! И все благодаря нашей чудесной Ирочке. С первой минуты мы уже были друзья, поэтому информация
- ММария6 октября 2023Дарья профессионал своего дела, интересно, познавательно, с юмором. Не заметили как пролетело время. Приятно проводить время с человеком, влюбленным в свой город🫶 Спасибо🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Авторские»
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