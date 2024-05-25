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воспринималась легко и доступно. Ира очень грамотно составила маршрут совместив исторические, архитектурные достопримечательности города с возможностью попробовать знаменитые Астраханские блюда. Начали с рюмочки вкуснейшей арбузной лимончеллы, прошлись по набережной Волги к скульптуре белуги, полюбовались образцами великолепной архитектуры. Потом обед с осетровой ухой, икрянниками, запеченными в сливках судачьими щечками и еще разной рыбной вкуснятиной под Ирочкин рассказ о маминых рецептах о местной кулинарии. Это было просто прекрасно!!!! Опять прогулка с показом и рассказом о прошлом Астрахани и на десерт Калмыцкий чай со сладостями под старинными сводами еще 19 века. Сытно, вкусно, интересно. Расстаться с Ирочкой не смогли и через день отправились с нею на Знакомство с Архитектурой города. Действительно за 2 часа в Астрахань она нас с подругами влюбила. За это ей огромная благодарность от коллег - экскурсоводов из курортного Пятигорска. Очень приятно что в Астрахани есть замечательная мастер своего дела, влюбленная в свой город экскурсовод Ирина! Мы ей очень благодарны!!!!