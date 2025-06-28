Мы отмотаем время назад и вспомним период ещё до основания города.
Я проведу вас по историческим кварталам и районам и расскажу, как развивались события с момента образования Астраханского ханства и до наших дней. Вы увидите визитные карточки города и услышите местные легенды. Мы поговорим о культурной жизни и сделаем остановки для фото.
Я проведу вас по историческим кварталам и районам и расскажу, как развивались события с момента образования Астраханского ханства и до наших дней. Вы увидите визитные карточки города и услышите местные легенды. Мы поговорим о культурной жизни и сделаем остановки для фото.
Описание экскурсии
Вы увидите Астраханский кремль, купеческие особняки и торговые подворья, первую резиденцию генерал-губернатора и монументы времён Великой Отечественной войны. Познакомитесь с современным обликом Белого города — основной частью древней Астрахани, которую населяли мастеровые, купцы, торговцы и ремесленники.
Мы будем двигаться вокруг кремля по улицам:
- Ленина
- Адмиралтейской
- Эспланадной
- Кирова
- Советской
Вы узнаете:
- о культурных, архитектурных, ландшафтных и климатических особенностях области
- как история региона связана с древними народами — сарматами и хазарами, империей татаро-монголов
- почему в городе почти не осталось зданий 18 века и старше
- из какого кирпича построен Астраханский кремль
- чем сегодня живёт (и как зарабатывает) регион
ежедневно в 09:00, 11:15, 13:15, 15:15 и 17:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Астрахани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:15, 13:15, 15:15 и 17:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Астрахани
Провели экскурсии для 139 туристов
У меня более 10 лет опыта работы гидом по Астрахани и Астраханской области. Моё образование тесно связано с историей и культурой, что позволяет мне глубже понимать значение каждого уголка этогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дина
28 июн 2025
Хорошая познавательная экскурсия от интересного и эрудированного гида! Рекомендую!
Кристина
17 апр 2025
Обзорная экскурсия по городу - узнать информацию, отметить места куда хотелось бы вернуться и познакомиться с локацией детальнее.
Благодарю!
Благодарю!
М
Марина
11 апр 2025
Отличная экскурсия: интересно, доступно, без лишних цифр. Рекомендую
Е
Елена
7 апр 2025
Спасибо огромное Сергею за прекрасно организованную экскурсию, интересный маршрут! Самое главное, что он заставил взглянуть на город совсем с другой стороны! Спасибо!
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