Сергей — ваша команда гидов в Астрахани

Провели экскурсии для 139 туристов

читать дальше края. Я и моя команда расскажем вам об архитектурных особенностях, культурных традициях и исторических событиях, связанных с регионом. О значении Астрахани в контексте России и её влиянии на исторические процессы. Наша цель — сделать ваше путешествие незабываемым благодаря увлекательным рассказам, ответить на все вопросы и создать атмосферу удобства и открытости. С нетерпением ждём встречи с вами!

У меня более 10 лет опыта работы гидом по Астрахани и Астраханской области. Моё образование тесно связано с историей и культурой, что позволяет мне глубже понимать значение каждого уголка этого