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Е Елена Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля читать дальше посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина! На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с

Л Лариса Астрахань в событиях и лицах Прекрасная историческая пешая экскурсия по необыкновенному городу Астрахани. Очень понравилось сочетание и современной Астрахани, и старых двориков. Прекрасный гид Ольга, очень много знает и искренне переживает события. Спасибо. Рекомендуем.

Н Нарек Добро пожаловать в Астрахань Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!