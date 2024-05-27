А Александр Влюбиться в Астрахань за 2 часа Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.

Я Яна Влюбиться в Астрахань за 2 часа Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!

Н Надежда Влюбиться в Астрахань за 2 часа Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию

Е Елена Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля читать дальше посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина! На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с

Н Нарек Добро пожаловать в Астрахань Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!

Н Наталия Добро пожаловать в Астрахань читать дальше людей, ставших частью этой истории. Маршрут получился насыщенным и увлекательным. Особая благодарность Татьяне за рекомендации по выбору сувениров, кафе и мест для самостоятельных прогулок! Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и

Л Лариса Экспресс-прогулка по Астрахани Короткая прогулка по центру города, которая даёт Вам с Ирининой помощью заглянуть туда, куда бы Вы сами ни за что не догадались заглянуть. Рекомендую!

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.

В Виктор Экспресс-прогулка по Астрахани Очень интересная прогулка получилась, спасибо Ирине. Заходили даже в такие колоритные потайные дворики, которые мы никогда бы не нашли самостоятельно!)