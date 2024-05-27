1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
13 июня в 13:00
15 июня в 14:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
- ЯЯна22 мая 2024Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
- ННадежда21 мая 2024Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
- ЕЕлена18 мая 2024На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
- ННарек11 мая 2024Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
- ННаталия9 мая 2024Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
- ЛЛариса7 мая 2024Короткая прогулка по центру города, которая даёт Вам с Ирининой помощью заглянуть туда, куда бы Вы сами ни за что не догадались заглянуть. Рекомендую!
- ДДмитрий7 мая 2024Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
- ВВиктор6 мая 2024Очень интересная прогулка получилась, спасибо Ирине. Заходили даже в такие колоритные потайные дворики, которые мы никогда бы не нашли самостоятельно!)
- ННадежда4 мая 2024На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Белый город»
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