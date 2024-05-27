Белый город – экскурсии в Астрахани

Найдено 5 экскурсий в категории «Белый город» в Астрахани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
230 отзывов
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
2 000 за всё до 3 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
13 июня в 13:00
15 июня в 14:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
    читать дальше

    посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина!

  • Н
    Нарек
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места
  • Н
    Наталия
    9 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
    читать дальше

    людей, ставших частью этой истории. Маршрут получился насыщенным и увлекательным. Особая благодарность Татьяне за рекомендации по выбору сувениров, кафе и мест для самостоятельных прогулок!

  • Л
    Лариса
    7 мая 2024
    Экспресс-прогулка по Астрахани
    Короткая прогулка по центру города, которая даёт Вам с Ирининой помощью заглянуть туда, куда бы Вы сами ни за что не догадались заглянуть. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
  • В
    Виктор
    6 мая 2024
    Экспресс-прогулка по Астрахани
    Очень интересная прогулка получилась, спасибо Ирине. Заходили даже в такие колоритные потайные дворики, которые мы никогда бы не нашли самостоятельно!)
  • Н
    Надежда
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Белый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Влюбиться в Астрахань за 2 часа
  2. Добро пожаловать в Астрахань
  3. Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
  4. Экспресс-прогулка по Астрахани
  5. Поэтическая автопрогулка по Астрахани
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Белый город" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Астрахани на 2024 год по теме «Белый город», 274 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам