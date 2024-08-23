Вас ждут жаркое южное солнышко, бесконечные степи и пустыни, которые еще помнят племена древних кочевников, вкуснейшие арбузы и лотосы в дельте Волги!
Программа тура по дням
Экскурсия по Астрахани и поездка на бахчу с дегустацией арбузов
Встреча в аэропорту.
Расчетный час — 14:00.
12:00-13:00 Сбор группы, обед в кафе города.
13:00-16:00 Обзорная экскурсия по Астрахани.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с Кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
Завершится прогулка в Астраханском кремле.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.
В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.
Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.
16:00 Отправление на бахчу, где растут самые сочные и спелые астраханские арбузы.
Сладкая ягода арбуз не зря считается одним из главных символов Астрахани. Ведь именно в нашем крае арбузы самые-самые.
Как выращивают эту удивительную ягоду, как она появилась в наших краях, почему именно астраханский арбуз по праву считается одним из лучших, расскажет наше вкусное арбузное путешествие.
17:00-18:30 Прибытие на бахчу. Экскурсия.
Дегустация астраханских арбузов прямо на бахче.
18:30 Отправление в Астрахань.
19:00 Прибытие в отель, свободное время.
Сарай-Бату
Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с гидом, отправление группы в село Селитренное.
Сегодня мы совершим удивительное путешествие в Сарай-Бату — средневековую столицу Золотой Орды.
В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области).
Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.
Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села, и осела когда-то та самая Золотая Орда. Отсюда совершались набеги и походы завоевателей, и здесь покоятся руины огромного золотоордынского города Сарай-Бату, получившие название Селитренного городища.
11:00 Прибытие в село Селитренное.
11:00-13:00 Осмотр места раскопок, увлекательная экскурсия по декорациям Сарай-Бату — города-реконструкции Золотой Орды, который был построен в 2010 году в Харабалинском районе Астраханской области для фильма Андрея Прошкина Орда.
Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай-Бату, город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе.
13:00-14:00 Обед.
14:00-16:00 Свободное время, можно прогуляться по берегу Ахтубы, покататься на верблюдах, посетить ставку хана, площадку песчаных фигур, камеру пыток или пострелять из лука (за доп. плату).
16:00 Сбор группы, отправление.
18:00 Прибытие.
Дельта Волги
Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию в дельту Волги на цветущие лотосовые поля.
Сегодня нас ждет удивительная экскурсия. С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в Астрахани. Сейчас в дельте Волги самые большие лотосовые поля в мире.
Мы посетим одну из баз отдыха Астраханской области и на бударках или моторных лодках поедем на поля цветущего лотоса.
Внимание! Возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, полотенце, средство от/для загара.
11:00 Прибытие на базу отдыха, инструктаж, рассадка по лодкам, отправление на экскурсию в дельту Волги.
Во время путешествия вы увидите пернатых обитателей дельты, полюбуетесь красотой астраханской природы. Но самым ярким впечатлением для вас станет вид роскошных лотосовых полей — великолепного зрелища.
Вас подвезут в самое живописное место, где вы сможете сфотографироваться, искупаться и вдоволь налюбоваться красотой цветущего лотоса.
13:00-14:00 Возвращение на базу.
Обед в ресторане базы отдыха (комплекс).
14:00-17:00 Отдых на базе, можно позагорать, искупаться в бассейне, половить рыбу (предоставление снастей за доп. плату).
17:00 Отправление в Астрахань.
19:00 Трансфер в отель. Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|22 100
|24 900
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|24 700
|27 700
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|26 900
|31 900
Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:
|Гостиница
|Доп. сутки, 2-местное размещение
|Доп. сутки, 1-местное размещение
|Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении
|Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|1375
|2750
|750
|1375
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|2625
|4000
|1315
|2000
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|3750
|6520
|1875
|3125
Ранее заселение в отели после 7:00.
Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях.
Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.
Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе: завтраки и обеды во все дни, кроме завтрака в 1-й день
- Трансферы в/из аэропорт и с/на ж/д вокзал
- Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.
Как осуществляются трансферы?
Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.
Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.
В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал (кроме туристов, проживающих в Космосе — они до ж/д добираются самостоятельно).