Астраханские каникулы

За 3 дня вы сможете почувствовать настоящий астраханский колорит! Прогуляться по древнему кремлю, увидеть, как выращивают арбузы, полакомиться его сахарной мякотью прямо на бахче и насладиться уникальными пустынными пейзажами.

Вас ждут жаркое южное солнышко, бесконечные степи и пустыни, которые еще помнят племена древних кочевников, вкуснейшие арбузы и лотосы в дельте Волги!
Астраханские каникулы
Астраханские каникулы
Астраханские каникулы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Астрахани и поездка на бахчу с дегустацией арбузов

Встреча в аэропорту.

Расчетный час — 14:00.

12:00-13:00 Сбор группы, обед в кафе города.

13:00-16:00 Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с Кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.

Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

16:00 Отправление на бахчу, где растут самые сочные и спелые астраханские арбузы.

Сладкая ягода арбуз не зря считается одним из главных символов Астрахани. Ведь именно в нашем крае арбузы самые-самые.

Как выращивают эту удивительную ягоду, как она появилась в наших краях, почему именно астраханский арбуз по праву считается одним из лучших, расскажет наше вкусное арбузное путешествие.

17:00-18:30 Прибытие на бахчу. Экскурсия.

Дегустация астраханских арбузов прямо на бахче.

18:30 Отправление в Астрахань.

19:00 Прибытие в отель, свободное время.

Экскурсия по Астрахани и поездка на бахчу с дегустацией арбузовЭкскурсия по Астрахани и поездка на бахчу с дегустацией арбузовЭкскурсия по Астрахани и поездка на бахчу с дегустацией арбузовЭкскурсия по Астрахани и поездка на бахчу с дегустацией арбузовЭкскурсия по Астрахани и поездка на бахчу с дегустацией арбузов
2 день

Сарай-Бату

Завтрак в отеле.

9:00 Встреча с гидом, отправление группы в село Селитренное.

Сегодня мы совершим удивительное путешествие в Сарай-Бату — средневековую столицу Золотой Орды.

В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области).

Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.

Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села, и осела когда-то та самая Золотая Орда. Отсюда совершались набеги и походы завоевателей, и здесь покоятся руины огромного золотоордынского города Сарай-Бату, получившие название Селитренного городища.

11:00 Прибытие в село Селитренное.

11:00-13:00 Осмотр места раскопок, увлекательная экскурсия по декорациям Сарай-Бату — города-реконструкции Золотой Орды, который был построен в 2010 году в Харабалинском районе Астраханской области для фильма Андрея Прошкина Орда.

Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай-Бату, город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе.

13:00-14:00 Обед.

14:00-16:00 Свободное время, можно прогуляться по берегу Ахтубы, покататься на верблюдах, посетить ставку хана, площадку песчаных фигур, камеру пыток или пострелять из лука (за доп. плату).

16:00 Сбор группы, отправление.

18:00 Прибытие.

Сарай-БатуСарай-БатуСарай-БатуСарай-Бату
3 день

Дельта Волги

Завтрак в отеле.

9:00 Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию в дельту Волги на цветущие лотосовые поля.

Сегодня нас ждет удивительная экскурсия. С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в Астрахани. Сейчас в дельте Волги самые большие лотосовые поля в мире.

Мы посетим одну из баз отдыха Астраханской области и на бударках или моторных лодках поедем на поля цветущего лотоса.

Внимание! Возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, полотенце, средство от/для загара.

11:00 Прибытие на базу отдыха, инструктаж, рассадка по лодкам, отправление на экскурсию в дельту Волги.

Во время путешествия вы увидите пернатых обитателей дельты, полюбуетесь красотой астраханской природы. Но самым ярким впечатлением для вас станет вид роскошных лотосовых полей — великолепного зрелища.

Вас подвезут в самое живописное место, где вы сможете сфотографироваться, искупаться и вдоволь налюбоваться красотой цветущего лотоса.

13:00-14:00 Возвращение на базу.

Обед в ресторане базы отдыха (комплекс).

14:00-17:00 Отдых на базе, можно позагорать, искупаться в бассейне, половить рыбу (предоставление снастей за доп. плату).

17:00 Отправление в Астрахань.

19:00 Трансфер в отель. Свободное время.

Дельта ВолгиДельта ВолгиДельта ВолгиДельта Волги

Проживание

Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местное
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)22 10024 900
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)24 70027 700
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)26 90031 900

Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:

ГостиницаДоп. сутки, 2-местное размещениеДоп. сутки, 1-местное размещениеДоплата за раннее заселение при 2-местном размещенииДоплата за раннее заселение при 1-местном размещении
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)137527507501375
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)2625400013152000
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)3750652018753125

Ранее заселение в отели после 7:00.

Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях.

Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.

Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

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«Азимут» 3

2 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе: завтраки и обеды во все дни, кроме завтрака в 1-й день
  • Трансферы в/из аэропорт и с/на ж/д вокзал
  • Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.

Как осуществляются трансферы?

Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.

Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.

В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал (кроме туристов, проживающих в Космосе — они до ж/д добираются самостоятельно).

За 2 суток до начала тура мы высылаем туристам памятку. Там есть вся информация по встрече, номер телефона, по которому можно задать все вопросы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Астрахани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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