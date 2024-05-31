1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 12:00
24 июня в 09:00
8 970₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в прошлое: Сарай Бату и его история, ждущая вас в Астрахани
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Золотой Орды. Откройте для себя воссозданный Сарай Бату и окунитесь в атмосферу средневековья
Начало: У вашего отеля в Астрахани
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
13 июня в 13:00
15 июня в 14:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.
- ООксана29 мая 2024Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
- ИИрина23 мая 2024Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Выражаем благодарность экскурсоводу Дарье за прекрасную познавательную экскурсию по Астрахани! Спасибо большое! 👏
- ААлексей22 мая 2024Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
- ЕЕлена20 мая 2024Ездили с Дмитрием, водителем и гидом одновременно. Машина комфортная, нас не укачало. Дмитрий очень внимательный и знающий. Нам поездка понравилась,
- ННаталья19 мая 2024Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
- ААлександр17 мая 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
- ККамран13 мая 2024Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте. Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху. Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪
- ТТатьяна11 мая 2024Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На машине»
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