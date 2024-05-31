Экскурсии по Астрахани на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Астрахани, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Астраханскую пустыню
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Астраханскую пустыню
Полюбоваться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 950 за всё до 4 чел.
По Астрахани на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 12:00
24 июня в 09:00
8 970 за всё до 3 чел.
Чисто Астрахань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000 за всё до 4 чел.
В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие в прошлое: Сарай Бату и его история, ждущая вас в Астрахани
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Золотой Орды. Откройте для себя воссозданный Сарай Бату и окунитесь в атмосферу средневековья
Начало: У вашего отеля в Астрахани
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500 за всё до 2 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809 за всё до 2 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
13 июня в 13:00
15 июня в 14:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Экскурсия необычная. Настоящая пустыня рядом с городом, бархан, волны на песке. Особенно впечатляют соляные озера. Четкая организация, интересный рассказ гида. Спасибо.
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    По Астрахани на автомобиле
    Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
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    построено с невероятной теплотой и индивидуальностью. Советую всем попасть именно к ней. Выбрали ее по отзывам на этом сайте. Хотите увидеть Астрахань? Посмотрите глазами Дарьи, она вам очень понравится!!!

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    По Астрахани на автомобиле
    Добрый день! Выражаем благодарность экскурсоводу Дарье за прекрасную познавательную экскурсию по Астрахани! Спасибо большое! 👏
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Ездили с Дмитрием, водителем и гидом одновременно. Машина комфортная, нас не укачало. Дмитрий очень внимательный и знающий. Нам поездка понравилась,
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    сейчас по прошествии почти 10 дней это еще раз все можем подтвердить. Посмотрели на маковое поле, нагляделись на степь и пасущихся баранов и коров (+ верблюд!), побывали на заброшенной ферме, походили по соленому озеру, побегали в пустыне за ящерками. Воспоминания очень позитивные.

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
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    вовремя, Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части — вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой. Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя! Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось! Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!

  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Путешествие в Астраханскую пустыню
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
  • К
    Камран
    13 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте. Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху. Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪
    Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на местеОчень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
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    влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани и максимальный отдых! Гвоздем прогоаммы, конечно, стал ее отец Павел Александрович, который рассказал и показал нам порты, степь и подарил прекрасное настроение! Если вы хотите повстречаться с умными людьми, которые очень любят свой город и готовы его показать, очень рекомендую обратиться к Светлане. В следующую поездку обязательно посетим баню!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На машине»

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  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 000 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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