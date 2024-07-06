Откройте для себя главные достопримечательности Астрахани на индивидуальной экскурсии, которая сочетает пешую прогулку и поездку на вашем автомобиле.
Вы посетите древний Астраханский кремль, прогуляетесь по набережной Волги, увидите старинные купеческие особняки,
Вы посетите древний Астраханский кремль, прогуляетесь по набережной Волги, увидите старинные купеческие особняки,
Описание экскурсииПознакомьтесь с Астраханью на индивидуальной обзорной экскурсии, которая объединяет пешую прогулку по историческому центру и путешествие на вашем автомобиле. За несколько часов вы посетите главные достопримечательности города, узнаете о его многовековой истории и увидите места, без которых невозможно представить современную Астрахань. Экскурсия начнётся с прогулки по Астраханскому кремлю — величественной крепости XVI века, построенной по указанию русского воеводы Ивана Черемесинова. Вы познакомитесь с историей кремля и узнаете, какую роль он сыграл в развитии города и защите южных рубежей России. Затем маршрут приведёт вас к набережной Волги. По дороге вы увидите Лебединое озеро и Триумфальную арку, а во время прогулки сможете полюбоваться широкими панорамами великой русской реки. Просторная набережная давно стала одним из любимых мест отдыха жителей и гостей Астрахани. Далее экскурсия продолжится на вашем автомобиле. Вы проедете по Советской улице — старейшей улице города, увидите армянское торговое подворье, площадь имени Ленина и посетите величественный собор Святого Владимира, который считается одной из визитных карточек Астрахани. По пути вы также увидите Белую мечеть, поклонные кресты, современное здание Театра оперы и балета и знаменитые купеческие особняки Шелехова, Губина и Тетюшинова. Завершится экскурсия на легендарном рыбном рынке «Селенские Исады», который уже более 150 лет остаётся одним из символов Астрахани и знакомит гостей города с его богатыми гастрономическими традициями. Важная информация: Для бронирования экскурсий в период праздничных дат, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Астраханский кремль
- Набережную Волги
- Лебединое озеро
- Триумфальную арку
- Советскую улицу
- Армянское торговое подворье
- Площадь имени Ленина
- Собор Святого Владимира
- Белую мечеть
- Театр оперы и балета
- Особняки купцов Шелехова, Губина и Тетюшинова
- Рыбный рынок «Селенские Исады»
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт (на транспорте туриста)
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсий в период праздничных дат
- Мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Если одним словом - ВОСТОРГ!!! Экскурсию нам провела Елена - профессионал своего дела! Мы берем экскурсии в каждом городе, в который приезжаем и могу сказать, что мы давно не получали
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Е
Если одним словом - ВОСТОРГ!!! Экскурсию нам провела Елена - профессионал своего дела! Мы берем экскурсии в каждом городе, в который приезжаем и могу сказать, что мы давно не получали
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Ю
Было очень интересно, многое удалось узнать, спасибо огромное, приятно удивлен качеству экскурсии
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О
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О
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