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Вы посетите древний Астраханский кремль, прогуляетесь по набережной Волги, увидите старинные купеческие особняки, читать дальше уменьшить храмы и мечети, а также познакомитесь с историей города через его архитектуру.



Завершением маршрута станет знаменитый рыбный рынок «Селенские Исады», где уже более полутора веков сохраняются традиции астраханской торговли. Такой формат позволит за одну поездку составить полное впечатление о городе. Откройте для себя главные достопримечательности Астрахани на индивидуальной экскурсии, которая сочетает пешую прогулку и поездку на вашем автомобиле.Вы посетите древний Астраханский кремль, прогуляетесь по набережной Волги, увидите старинные купеческие особняки, 5 5 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Астрахани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 3 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Познакомьтесь с Астраханью на индивидуальной обзорной экскурсии, которая объединяет пешую прогулку по историческому центру и путешествие на вашем автомобиле. За несколько часов вы посетите главные достопримечательности города, узнаете о его многовековой истории и увидите места, без которых невозможно представить современную Астрахань. Экскурсия начнётся с прогулки по Астраханскому кремлю — величественной крепости XVI века, построенной по указанию русского воеводы Ивана Черемесинова. Вы познакомитесь с историей кремля и узнаете, какую роль он сыграл в развитии города и защите южных рубежей России. Затем маршрут приведёт вас к набережной Волги. По дороге вы увидите Лебединое озеро и Триумфальную арку, а во время прогулки сможете полюбоваться широкими панорамами великой русской реки. Просторная набережная давно стала одним из любимых мест отдыха жителей и гостей Астрахани. Далее экскурсия продолжится на вашем автомобиле. Вы проедете по Советской улице — старейшей улице города, увидите армянское торговое подворье, площадь имени Ленина и посетите величественный собор Святого Владимира, который считается одной из визитных карточек Астрахани. По пути вы также увидите Белую мечеть, поклонные кресты, современное здание Театра оперы и балета и знаменитые купеческие особняки Шелехова, Губина и Тетюшинова. Завершится экскурсия на легендарном рыбном рынке «Селенские Исады», который уже более 150 лет остаётся одним из символов Астрахани и знакомит гостей города с его богатыми гастрономическими традициями. Важная информация: Для бронирования экскурсий в период праздничных дат, мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Астраханский кремль

Набережную Волги

Лебединое озеро

Триумфальную арку

Советскую улицу

Армянское торговое подворье

Площадь имени Ленина

Собор Святого Владимира

Белую мечеть

Театр оперы и балета

Особняки купцов Шелехова, Губина и Тетюшинова

Рыбный рынок «Селенские Исады» Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Транспорт (на транспорте туриста) Место начала и завершения? По согласованию Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Для бронирования экскурсий в период праздничных дат

Мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.