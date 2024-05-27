1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
«Вы погуляете по ухоженной территории кремля, увидите его главные достопримечательности и услышите связанные с ними истории»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
«Начнем с истории основания кремля — вы узнаете, как выбирали место для его строительства, как воздвигали мощные стены с башнями, от кого в ту эпоху защищали рубежи государства и на фоне каких глобальных событий происходило становление ансамбля»
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
«Возведенный более 400 лет назад, кремль по сей день является главным украшением Астрахани»
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
«Астраханский кремль вдоль и поперек»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: Кремль, площадь Ленина и Лебединое озеро
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани: от исторического Кремля до живописного Лебединого озера. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
«Завершится наша экскурсия в Астраханском кремле, который считается главным украшением города»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина27 мая 2024Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
- ИИгорь23 мая 2024Максим познакомил нас с историей Кремля, рассказал интересные факты. Видно, что гид увлечен историей Астрахани. Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем.
- ВВладимир21 мая 2024Экскурсия прошла интересно, очень познавательно.
- ММарина19 мая 2024Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий, отсылки к мнению археологов
- ВВера18 мая 2024Мы совместили две экскурсии: эту и «Влюбиться в Астрахань за 2 часа!». Получилось отличное комбо. Информации, конечно, много, и гуляли
- ЕЕлена18 мая 2024На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
- ААндрей14 мая 2024Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Елена Рафиковна! Всё рассказывала с огромной любовью к своему городу, на все вопросы отвечала развернуто и учтиво!
- ООлтга12 мая 2024Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
- ААнна10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Галина профессионально и интересно всё рассказала и показала. Советую к посещению!
- ДДмитрий7 мая 2024Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Кремль»
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