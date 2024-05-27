Экскурсии по Кремлю Астрахани

Найдено 6 экскурсий в категории «Кремль» в Астрахани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Астраханский кремль: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
«Вы погуляете по ухоженной территории кремля, увидите его главные достопримечательности и услышите связанные с ними истории»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000 за всё до 3 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
37 отзывов
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
«Начнем с истории основания кремля — вы узнаете, как выбирали место для его строительства, как воздвигали мощные стены с башнями, от кого в ту эпоху защищали рубежи государства и на фоне каких глобальных событий происходило становление ансамбля»
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
3 000 за всё до 5 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
«Возведенный более 400 лет назад, кремль по сей день является главным украшением Астрахани»
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
«Астраханский кремль вдоль и поперек»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Астрахани: Кремль, площадь Ленина и Лебединое озеро
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани: от исторического Кремля до живописного Лебединого озера. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
«Завершится наша экскурсия в Астраханском кремле, который считается главным украшением города»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Максим познакомил нас с историей Кремля, рассказал интересные факты. Видно, что гид увлечен историей Астрахани. Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем.
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Экскурсия прошла интересно, очень познавательно.
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий, отсылки к мнению археологов
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    и историков, разным источникам. Приятным бонусом была цифровая реконструкция Кремля, очень круто. Рекомендуем - с Максимом получите новые знания и впечатления

    Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий
  • В
    Вера
    18 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Мы совместили две экскурсии: эту и «Влюбиться в Астрахань за 2 часа!». Получилось отличное комбо. Информации, конечно, много, и гуляли
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    мы долго, но оно того стоило. Ирина с большим удовольствием и энтузиазмом рассказала нам о родном городе, показала и рассказала как о старинных зданиях (завела в несколько дворов и подъездов, чтобы мы могли оценить аутентичность и оригинальность), так и постройках советского периода и совсем современных.

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
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    посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина!

  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
    Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Елена Рафиковна! Всё рассказывала с огромной любовью к своему городу, на все вопросы отвечала развернуто и учтиво!
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    Только положительные эмоции! Обязательно её рекомендую! Единственное НО, это отношение Оксаны Гиды В Городе Астрахань, как я понимаю менеджера экскурсоводов. Два раза спокойно спросили где начало экскурсии, оба раза послали разбираться самим, мы конечно разобрались, но осадочек остался.

  • О
    Олтга
    12 мая 2024
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
    Экскурсия очень понравилась. Гид Галина профессионально и интересно всё рассказала и показала. Советую к посещению!
  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Кремль»

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  6. Успенский Собор
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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Кремль" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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