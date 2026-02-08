Откройте для себя мифы и легенды Астрахани с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Астрахани, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Астраханский кремль: история и легенды
Пешая
1.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В сквере Армения
Завтра в 09:30
15 мар в 09:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Эллинг - легенда Астрахани
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузитесь в историю Эллинга в Астрахани. Узнайте, как район развивался и менялся, и посмотрите цифровую реконструкцию Астраханской крепости 17 века
Начало: На ул. Адмиралтейской
Завтра в 09:30
15 мар в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка и бёрдвотчинг в Астрахани
На катере
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Панорамы Волги, городские легенды и наблюдение за птицами
Начало: У причала № 1
«Вы пройдёте вдоль берега, заглянете в сердце порта и поднырнёте под мостом-легендой»
17 апр в 11:00
18 апр в 11:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nataly
    8 февраля 2026
    Астраханский кремль: история и легенды
    Отличная, интересная экскурсия. Нам понравилось, приятный и эрудированный экскурсовод. Советую.
  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Посетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересный гид. Поверьте на слово: выбрав экскурсию, проводимую Ириной, вы не пожалеете.
    Ещё раз хочу сказать Ирине большое спасибо.
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Считаю, что нам очень повезло. Заказывали экскурсию практически накануне, выбора экскурсоводов почти не было, записались к Ирине, у неё случайно
    оказался час на утреннее время. Я и мои друзья очень довольны, что попали именно к ней, она-профессионал своего дела! Узнали много интересного помимо энциклопедической информации, воодушевились уютной атмосферой Кремля, теперь понимаем, почему астраханцы так любят проводить там своё свободное время. И за это благодарны именно Ирине! Спаси Вас Бог, Ирина!!!

  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Экскурсия была очень интересной. Гид с высоким уровнем знания. Слушали все и дети и взрослые.
  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Спасибо за отличную экскурсию!!! Всё было прекрасно, и организация, и содержательное наполнение! Узнали много интересного про Астраханский Кремль! Ирина - потрясающий экскурсовод!!!
  • А
    Анна
    8 августа 2025
    Эллинг - легенда Астрахани
    Нам очень понравилась экскурсия. Максим глубоко погружен в тему, рассказывает интересно и увлеченно. Узнали много нового о городе и его истории. Спасибо!
  • А
    Анна
    29 июля 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Эта уже далеко не первая экскурсия с Ириной, но первая по территории Кремля. Мои гости и я в восторге. Бывая много раз здесь, на многое не обращала внимание. А зря. Спасибо великолепной Ирине за её труд!
  • А
    Анастасия
    18 июля 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Благодарим прекрасную Ирину за увлекательную экскурсию! 💛 Заинтересовала с первой минуты! Вела экскурсию интерактивно, легко, интересно. Увлекла нашего активного ребенка и дала возможность нам (родителям) расслабится.
  • С
    Светлана
    8 июля 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Очень приятный экскурсовод. Доступно, эмоционально все рассказано. Все понравилось
  • А
    Анастасия
    13 апреля 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Спасибо Ирине, все было четко и познавательно. Кремль прекрасен и интересен❣️
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Мифы и легенды»

Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Белый город;
  3. Петровская набережная;
  4. Успенский Собор;
  5. Никольская улица;
  6. Пречистенская колокольня;
  7. Пыточная башня;
  8. Морской сад;
  9. Владимирский собор;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в марте 2026
Сейчас в Астрахани в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 3600. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Астрахани в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году