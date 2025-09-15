Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
Приглашаем на экскурсию по Астрахани! Вы познакомитесь с её градостроительной историей и научитесь видеть призраки бывших рек на современных улицах.
Узнаете, почему коммунистическая партия прислушивалась к мнению старейшин и как удалось спасти главный местный храм от разрушения. Раскроете, какие здания в Астрахани режиссёры выбирают для съёмок и многое-многое другое.
Вначале перед вами предстанет небольшой город-крепость, расположенный на острове, берега которого постепенно отступают, образуя новые слободы и районы. Преодолев два моста, мы покинем исторический центр и окажемся в поселениях, где старинные купеческие особняки соседствуют с современными зданиями, а шумный рыбный рынок — с театральными подмостками и высоким искусством.
Главные достопримечательности, которые вы увидите:
Астраханский кремль. Вы оцените все семь башен кремля, каждая из них уникальна и имеет свою историю.
Храм Святого Владимира. Мы расскажем, кто его освятил и кто спас от взрыва. А также объясним, какое отношение к храму имеет автовокзал.
Торгово-промышленная биржа. Архитекторы поэтично называют её «сапфиром в кольце рек». Мы расшифруем её архитектурные особенности.
Театр оперы и балета. Это своего рода форпост русской классики на южных границах России. Мы расскажем, какие легендарные исполнили выступали на его сцене.
Организационные детали
При желании можно зайти на территорию кремля. Стоимость билета — 60 ₽ за чел.
Транспорт: Hyundai Solaris, Kia Cerato или Renault Logan
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваша команда гидов в Астрахани
Провели экскурсии для 61 туриста
Я автор стихов, участница поэтических конкурсов и встреч, опубликовала три сборника стихов. Поэзия витает в воздухе — стоит только присмотреться и прислушаться к ней. А помогу в этом я и моя команда потрясающих профессиональных гидов, фотографов, рыбаков-егерей, превосходно знающих историю родного края.
С
Светлана
15 сен 2025
Город Астрахань заиграл новыми красками благодаря автопрогулке с Дарьей. Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу. Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
Дата посещения: 15 сентября 2025
А
Артём
19 мая 2025
Великолепная экскурсия, посетили много интересных мест, узнал интересные истории из истории, вот такой вот каламбур
Дата посещения: 19 мая 2025
С
Светлана
3 мая 2025
Провела экскурсию гид Ксения. Очень интересно все прошло, маршрут замечательный, программа отличная. Рекомендую!!!
Варвара
2 мая 2025
Огромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории Астрахани.
В
Вадим
20 апр 2025
Светлая и приятная в общении экскурсовод Дарья. Любящая свой город и хорошо знающая историю и архитектуру Астрахани и Астраханской области.