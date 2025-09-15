Мои заказы

Обзорная экскурсия по Астрахани на авто

Увидеть главные достопримечательности города и узнать ключевые этапы его развития
Приглашаем на экскурсию по Астрахани! Вы познакомитесь с её градостроительной историей и научитесь видеть призраки бывших рек на современных улицах.

Узнаете, почему коммунистическая партия прислушивалась к мнению старейшин и как удалось спасти главный местный храм от разрушения. Раскроете, какие здания в Астрахани режиссёры выбирают для съёмок и многое-многое другое.
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто© Анна
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто© Анна
Обзорная экскурсия по Астрахани на авто© Анна
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Вначале перед вами предстанет небольшой город-крепость, расположенный на острове, берега которого постепенно отступают, образуя новые слободы и районы. Преодолев два моста, мы покинем исторический центр и окажемся в поселениях, где старинные купеческие особняки соседствуют с современными зданиями, а шумный рыбный рынок — с театральными подмостками и высоким искусством.

Главные достопримечательности, которые вы увидите:

Астраханский кремль. Вы оцените все семь башен кремля, каждая из них уникальна и имеет свою историю.

Храм Святого Владимира. Мы расскажем, кто его освятил и кто спас от взрыва. А также объясним, какое отношение к храму имеет автовокзал.

Торгово-промышленная биржа. Архитекторы поэтично называют её «сапфиром в кольце рек». Мы расшифруем её архитектурные особенности.

Театр оперы и балета. Это своего рода форпост русской классики на южных границах России. Мы расскажем, какие легендарные исполнили выступали на его сцене.

Организационные детали

  • При желании можно зайти на территорию кремля. Стоимость билета — 60 ₽ за чел.
  • Транспорт: Hyundai Solaris, Kia Cerato или Renault Logan
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе храма Святого Владимира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Астрахани
Провели экскурсии для 61 туриста
Я автор стихов, участница поэтических конкурсов и встреч, опубликовала три сборника стихов. Поэзия витает в воздухе — стоит только присмотреться и прислушаться к ней. А помогу в этом я и моя команда потрясающих профессиональных гидов, фотографов, рыбаков-егерей, превосходно знающих историю родного края.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
С
Светлана
15 сен 2025
Город Астрахань заиграл новыми красками благодаря автопрогулке с Дарьей.
Хочется отметить её образованность, эрудицию, увлечённость, любовь к своему колоритному городу.
Даша - мастер своего дела, и экскурсия с ней оставила у нас самые приятные впечатления.
Дата посещения: 15 сентября 2025
А
Артём
19 мая 2025
Великолепная экскурсия, посетили много интересных мест, узнал интересные истории из истории, вот такой вот каламбур
Дата посещения: 19 мая 2025
С
Светлана
3 мая 2025
Провела экскурсию гид Ксения. Очень интересно все прошло, маршрут замечательный, программа отличная. Рекомендую!!!
Варвара
Варвара
2 мая 2025
Огромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории Астрахани.
Огромное спасибо! Увидели много достопримечательностей и узнали много интересных фактов из истории Астрахани.
В
Вадим
20 апр 2025
Светлая и приятная в общении экскурсовод Дарья.
Любящая свой город и хорошо знающая историю и архитектуру Астрахани и Астраханской области.

Входит в следующие категории Астрахани

