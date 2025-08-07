1 день

Экскурсия по Астрахани, дом-музей купца Тетюшинова и мастер-класс

Встреча в аэропорту.

Расчетный час — 14:00.

12:00-13:00 Обед в кафе города.

13:00-16:00 Встреча с гидом.

Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.

Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

16:00-17:30 Посещение дома-музея купца Тетюшинова, интерактивная экскурсия “В гостях у купеческой семьи”, мастер-класс по изготовлению оберегов.

Дом, построенный в 70-х годах XIX века, являлся летней резиденцией купца первой гильдии Григория Васильевича Тетюшинова.

Существует мнение, что именно на его верфи были построены первые на Нижней Волге винтовые пароходы.

Чудом сохранившийся до наших дней, дом был отреставрирован к 450-летнему юбилею Астрахани и сейчас приглашает всех желающих окунуться в атмосферу купеческой Астрахани XIX века.

Гости познакомятся с устройством дома в компании купца, его жены или дочери.

Также их ждет интересный прием в купеческой гостиной. Мастер-класс в мастерской на первом этаже. Гости смогут изготовить себе оберег на память, картину или поделку.

17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.