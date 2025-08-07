Вы восхититесь прекрасной природой дельты Волги — ериками, протоками, многообразием птиц, обилием растительности и цветением каспийской розы — лотоса.
Программа тура по дням
Экскурсия по Астрахани, дом-музей купца Тетюшинова и мастер-класс
Встреча в аэропорту.
Расчетный час — 14:00.
12:00-13:00 Обед в кафе города.
13:00-16:00 Встреча с гидом.
Обзорная экскурсия по Астрахани.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
Завершится прогулка в Астраханском кремле.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.
В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.
Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.
16:00-17:30 Посещение дома-музея купца Тетюшинова, интерактивная экскурсия “В гостях у купеческой семьи”, мастер-класс по изготовлению оберегов.
Дом, построенный в 70-х годах XIX века, являлся летней резиденцией купца первой гильдии Григория Васильевича Тетюшинова.
Существует мнение, что именно на его верфи были построены первые на Нижней Волге винтовые пароходы.
Чудом сохранившийся до наших дней, дом был отреставрирован к 450-летнему юбилею Астрахани и сейчас приглашает всех желающих окунуться в атмосферу купеческой Астрахани XIX века.
Гости познакомятся с устройством дома в компании купца, его жены или дочери.
Также их ждет интересный прием в купеческой гостиной. Мастер-класс в мастерской на первом этаже. Гости смогут изготовить себе оберег на память, картину или поделку.
17:00 Трансфер в отель, заселение, свободное время.
Путешествие в Элисту
06:30 Ранний завтрак в отеле.
07:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Калмыкию.
Сегодня нас ждет неповторимая Элиста — степная Жемчужина, столица Калмыкии. Здесь смешались культуры, религии, архитектурные стили.
Калмыкия — край бесконечных, как океан, степных просторов. Элиста — столица этой удивительной республики.
Жизнь стольного града пропитана сказаниями, легендами и древними обрядами. Так, например, гостей многоликого города приглашают пройти через Алтын Босх — Золотые ворота.
Калмыки верят, что такой обряд очищает душу и мысли. А еще в Элисте находится самый большой буддийский храм Калмыкии, в его очертаниях можно безошибочно определить влияние тибетской архитектуры.
12:00-13:00 Прибытие в Элисту.
Мемориал жертвам политических репрессий “Исход и возвращение” работы лауреата Нобелевской премии Эрнста Неизвестного.
Ступа просветления — традиционное место паломничества буддистов всего мира, место силы и вдохновения, место исполнения желаний.
13:00-14:00 Обед в кафе города.
14:00-17:00 Посещение нового Центрального Буддийского хурула Калмыкии со статуей Будды высотой 9 м.
Музей истории буддизма.
Музей Уникальная Калмыкия или Музей кочевой культуры.
Пешеходная экскурсия по центру города — Золотые ворота, осмотр скульптурных композиция, созданных на международном бьеннале скульпторов Великий шелковый путь и Человек и природа глазами Востока.
17:00 Свободное время для покупки сувениров.
17:30 Сбор группы и выезд в Астрахань.
22:30 Прибытие в Астрахань, трансфер в отель.
Внимание! В этот день вас ждут длительные переезды на автобусе (4-5 часов).
Дельта Волги
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление на экскурсию в дельту Волги на цветущие лотосовые поля.
Сегодня нас ждет удивительная экскурсия. С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в Астрахани.
Сейчас в дельте Волги самые большие лотосовые поля в мире. Мы посетим одну из баз отдыха Астраханской области и на бударках или моторных лодках поедем на поля цветущего лотоса.
Внимание! Возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, полотенце, средство от/для загара.
11:00 Прибытие на базу отдыха, инструктаж, рассадка по лодкам, отправление на экскурсию в дельту Волги.
Во время путешествия вы увидите пернатых обитателей дельты, полюбуетесь красотой астраханской природы.
Но самым ярким впечатлением для вас станет вид роскошных лотосовых полей — великолепного зрелища.
Вас подвезут в самое живописное место, где вы сможете сфотографироваться, искупаться и вдоволь налюбоваться красотой цветущего лотоса.
13:00-14:00 Возвращение на базу.
Обед в ресторане базы отдыха (комплекс).
14:00-17:00 Отдых на базе, можно позагорать, искупаться в бассейне, половить рыбу (предоставление снастей за доп. плату).
17:00 Отправление в Астрахань.
19:00 Трансфер в отель. Свободное время.
Астраханский театр оперы и балета, Центр казахской культуры, Астраханский рыбный рынок
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров (вещи помещаются в автобус или остаются в камере хранения в отеле)
09:15 Встреча с гидом.
09:30-10:30 Экскурсия в Астраханский театр оперы и балета, который за несколько лет стал новым брендом региона. И секрет не только в качестве спектаклей.
Само здание театра, подаренное Астрахани федеральным центром к 450-летию, притягивает и впечатляет. Его с гордостью показывают гостям, к нему ведут туристов, на его фоне фотографируются молодожёны, его изображение появилось на астраханских сувенирах.
У вас есть удивительная возможность увидеть всю красоту изнутри и познакомиться с интересной историей театра.
В рамках экскурсии можно познакомиться с историей строительства и архитектурными особенностями здания, побывать в просторных залах театра, а также увидеть специально организованные выставки и фотозоны.
На каждом этаже театра оперы и балета расположены арт-пространства, галереи с картинами, выставки, экспозиция Старая Астрахань.
В сопровождении экскурсовода вы посетите эти уникальные места, а также заглянете в театральную гостиную.
10:30 Отправление на экскурсию в Центр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева.
В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный комплекс легендарного казахского поэта Курмангазы Сагырбаева. Это уникальный памятник культуры казахского народа.
Мы отправимся к месту захоронения поэта, в село Алтынжар, где посетим музейный комплекс Курмангазы, узнаем много интересного об истории и культуре казахского народа, полюбуемся красотами астраханский пустынь и побываем в мавзолее великого акына.
12:00 Прибытие в село Алтынжар.
12:00-14:00 Посещение мавзолея Курмангазы Сагырбаева.
Мавзолей был возведен через 100 лет с момента смерти великого композитора на месте его могилы.
Встреча гостей по традициям двух народов, посещение музея великого акына.
Музей Курмангазы представляет собой сочетание трех каменных зданий, стилизованных под большие белые юрты под синим небом Алтынжара.
Интерактивная постановка “Один день из жизни юрты” – музыкально-этнографическая программа, фотосессия в национальных казахских костюмах.
Обед из национальных казахских блюд (манты,кайнары, баурсаки,чай).
14:00 Отправление в Астрахань.
15:30 Прибытие в Астрахань, посещение Астраханского рыбного рынка.
16:30 Трансфер в аэропорт.
17:00 Прибытие в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|27 400
|31 600
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|31 200
|35 300
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|34 600
|39 900
Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:
|Гостиница
|Доп. сутки, 2-местное размещение
|Доп. сутки, 1-местное размещение
|Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении
|Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|1375
|2750
|750
|1375
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|2625
|4000
|1315
|2000
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|3750
|6520
|1875
|3125
Ранее заселение в отели после 7:00.
Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях.
Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.
Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00.
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Питание по программе: завтраки и обеды во все дни, кроме завтрака в 1-й день
- Трансферы в/из аэропорт и с/на ж/д вокзал
- Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.
Как осуществляются трансферы?
Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.
Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.
В завершающий день тура трансфер тоже и в аэропорт, и на ж/д вокзал (кроме туристов, проживающих в Космосе — они до ж/д добираются самостоятельно).