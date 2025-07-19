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Тур на лотосовые поля

Летом в Астрахани лотосы расцветают, превращая поля в живописные картины. Присоединяйтесь к путешествию, чтобы насладиться этим природным чудом
Летний период в Астрахани - это время, когда лотосовые поля становятся настоящей жемчужиной региона.

Экскурсия начинается с центральной набережной, и уже через час вы окажетесь в мире, где царит гармония и
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спокойствие. Лотосы, символизирующие мудрость и жизнь, поражают своей красотой и величием.

Путешествие на лотосовые поля - это не только возможность увидеть уникальное природное явление, но и шанс отдохнуть от городской суеты, насладиться свежим воздухом и великолепными пейзажами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальное цветение лотосов
  • 🚤 Путешествие по реке
  • 🌿 Спокойствие и гармония
  • 📸 Великолепные фотомоменты
  • 🌞 Идеально для летнего отдыха

Лучшее время для посещения

янв
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май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения лотосовых полей - июль и август, когда цветение достигает своего пика. В это время погода наиболее комфортная, а количество туристов позволяет насладиться спокойствием. В июне и сентябре также можно увидеть цветущие лотосы, но они могут быть менее обильными. В остальное время года лотосы не цветут, но поездка все равно может быть интересной благодаря другим природным красотам региона.
Сейчас июль — это идеальное время.
Тур на лотосовые поля
Тур на лотосовые поля
Тур на лотосовые поля
Ближайшие даты:
19
июл20
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июл22
июл23
июл24
июл25
июл
Время начала: 09:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Центральная набережная

Описание экскурсии

Природа Астрахани в летние месяцы

В июле и августе природа Астрахани расцветает во всей своей красе. Это время, когда цветение лотосов становится настоящим чудом, напоминающим нам о красоте и удивительности окружающего мира.

Очарование лотосов

Каждый лепесток и стебель лотоса наполняются жизнью и мудростью древних времен. Эти удивительные цветы способны вдохновить и подарить ощущение гармонии.

Путешествие к лотосовому полю

Мы отправимся в увлекательное путешествие к лотосовому полю, начиная с центральной набережной. Дорога займет всего 1 час, но с каждой минутой вы будете ощущать, как городская суета и шум постепенно исчезают, оставляя за спиной только спокойствие и единение с природой.

Преимущества поездки

  • Наслаждение красотой природы
  • Возможность отдохнуть от городской суеты
  • Уникальный опыт наблюдения за цветением лотосов

Это путешествие не только позволит вам насладиться красотой, но и поможет восстановить внутреннее спокойствие и гармонию. Присоединяйтесь к этому удивительному опыту!

Каждый день с 9.00 до 12.00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Кремлевская, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9.00 до 12.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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