Водная прогулка
Чисто Астрахань
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
20 янв в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
10 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночь в Астраханской степи
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
53 000 ₽ за всё до 4 чел.
