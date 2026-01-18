Мои заказы

Развлечения в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Астрахани, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
28 отзывов
Водная прогулка
Чисто Астрахань
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
20 янв в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
5 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бархан Большой брат: путешествие в астраханскую пустыню
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
10 100 ₽ за всё до 4 чел.
Ночь в Астраханской степи
20 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночь в Астраханской степи
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
53 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Развлечения»

Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Белый город;
  3. Успенский Собор;
  4. Пречистенская колокольня;
  5. Никольская улица;
  6. Пыточная башня;
  7. Морской сад;
  8. Владимирский собор;
  9. Набережная;
  10. Кремль.
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в январе 2026
Сейчас в Астрахани в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 53 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
