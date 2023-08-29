1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
«Также вы можете заказать индивидуальную прогулку на катере — 4500 руб»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
За красотой - на лотосовые поля
Путешествие на комфортабельном катере к лотосовым полям Астрахани. Купание, фрукты и арбузы ждут вас
Начало: От причала № 1 напротив гостиницы «Азимут»
«На комфортабельном крытом катере мы отправимся в долину, чтобы оценить цветочное представление»
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале № 1 напротив гостиницы «Азимут»
«Катер пройдёт мимо центральной набережной — это сердце нашего города и точка притяжения местных жителей»
Расписание: в будние дни в 16:00, 17:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
21 июня в 16:00
22 июня в 10:30
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!
- ААнастасия27 мая 2023Экскурсия по Астрахани пешком и на катере (или речном трамвайчике)Хочу выразить огромную благодарность Галине Викторовне за экскурсию "Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на прогулочном трамвайчике". Спасибо за
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные экскурсии в Астрахани на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024