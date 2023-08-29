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такой интересный и главное адаптированный для детского понимания (была с детьми 10 и 14 лет) рассказ о культурных, исторических и архитектурных особенностях Астрахани. Благодаря Галине мы смогли ощутить всю красоту и многогранность города Астрахань где много лет успешно сосуществуют множество народностей со своей самобытной культурой.