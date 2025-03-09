Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды на старинные и современные здания Астрахани. Вечерний круиз с южным закатом - идеальное завершение дня для всей семьи
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
«Катер пройдёт мимо центральной набережной — это сердце нашего города и точка притяжения местных жителей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом. Индивидуальная экскурсия
Рассмотреть вечерний город с воды и отдохнуть от жары
Начало: Экскурсии на причале №1 напротив гостиницы «Азимут...
«Все катера оборудованы туалетом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Астраханская рыбалка
Погрузитесь в мир астраханской рыбалки, где опытный егерь поможет поймать щуку и сома. Волга, природа и местные истории сделают день незабываемым
«На причале вас встретит егерь, с которым вы отправитесь рыбачить на речном катере»
Сегодня в 13:00
Завтра в 04:00
22 500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна9 марта 2025Очень все понравилось.
- ЮЮлия8 октября 2024Отличная прогулка! Профессиональный капитан, есть спасательные жилеты. Чисто, аккуратно, катер в приличном состоянии. Прокатились с удовольствием! Рекомендуем.
- ННаталья30 сентября 2024Прогулка состоялась 18 сентября 2024 на закате. Виды красивые, капитан ничего не рассказывал. Для разнообразия стоит покататься. Хотелось бы добавить к прогулке аудиогид.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в марте 2025
Сейчас в Астрахани в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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