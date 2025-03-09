Прогулки на катере в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Астрахани, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
На катере
1 час
19 отзывов
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды на старинные и современные здания Астрахани. Вечерний круиз с южным закатом - идеальное завершение дня для всей семьи
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
«Катер пройдёт мимо центральной набережной — это сердце нашего города и точка притяжения местных жителей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом. Индивидуальная экскурсия
На катере
1 час
Водная прогулка
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом. Индивидуальная экскурсия
Рассмотреть вечерний город с воды и отдохнуть от жары
Начало: Экскурсии на причале №1 напротив гостиницы «Азимут...
«Все катера оборудованы туалетом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 12 чел.
Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
На катере
5 часов
Водная прогулка
Астраханская рыбалка
Погрузитесь в мир астраханской рыбалки, где опытный егерь поможет поймать щуку и сома. Волга, природа и местные истории сделают день незабываемым
«На причале вас встретит егерь, с которым вы отправитесь рыбачить на речном катере»
Сегодня в 13:00
Завтра в 04:00
22 500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
  2. Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом. Индивидуальная экскурсия
  3. Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
  8. Триумфальная арка
  9. Пыточная башня
  10. Морской сад
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в марте 2025
Сейчас в Астрахани в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2025 год на катере, 19 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май