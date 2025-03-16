Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка

Погрузитесь в мир астраханской рыбалки, где опытный егерь поможет поймать щуку и сома. Волга, природа и местные истории сделают день незабываемым
Астрахань славится своей рыбалкой круглый год. Здесь, в дельте Волги, под руководством опытного егеря можно поймать щуку, сома и жереха. Уникальная экосистема и красивые пейзажи делают рыбалку незабываемой. Водитель заберёт из любой точки города и доставит на причал, где начинается приключение. После рыбалки вас ждёт комфортное возвращение в Астрахань. Не упустите шанс насладиться природой и послушать истории местных рыбаков

6 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Улов гарантирован
  • 🚤 Рыбалка на катере
  • 🌿 Уникальная природа
  • 👨‍✈️ Опытный егерь
  • 🏞 Волга и её дельта
  • 📜 Истории рыбаков
Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
Ближайшие даты:
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Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Нижневолжские камышовые джунгли

Описание водной прогулки

  • Водитель заберёт вас из любой точки в Астрахани и отвезёт на причал в низовье Волги. Маршрут подбирается для каждой рыбалки индивидуально и согласовывается с одним из 10 егерей, с которыми мы сотрудничаем. Ваша рыбалка обязательно будет удачной!
  • На причале вас встретит егерь, с которым вы отправитесь рыбачить на речном катере.
  • Рыбалка продолжается обычно около 3 часов. За это время вы попробуете несколько вариантов снастей, наловите рыбы и насладитесь красотой местной природы. В сезон здесь можно любоваться лотосами и кувшинками.
  • После окончания рыбалки у причала вас встретит водитель и отвезёт обратно в Астрахань.

Организационные детали

Как проходит рыбалка

  • На автомобиле Nissan, Hyundai или Kia с кондиционером. Есть возможность установить 2 детских кресла.
  • На рыбацком речном катере из карбона, который напоминает моторную лодку. При необходимости может быть предоставлен катер вместимостью 3–7 человек или катер с тентом (стоимость обсуждается в переписке перед заказом).
  • Перед началом рыбалки вам выдадут спасательные жилеты и проведут инструктаж по технике безопасности.
  • Вас будут сопровождать водитель и егерь из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Аренда снастей: удочка — 600 ₽, черви — 400 ₽, жмых — от 100 ₽, блесна от — 300 ₽.
  • По желанию оплачивается обед в кафе или приготовленная на костре уха (от 2000 ₽ с человека).
  • При желании вы можете купить аудиогид для прослушивания в пути, который мы записали совместно с лучшими гидами Астрахани. Вы услышите 101 интересный факт о флоре, фауне и традициях нижневолжских сел. Стоимость аудиогида — 500 ₽ с человека.
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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