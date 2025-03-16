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Астрахань славится своей рыбалкой круглый год. Здесь, в дельте Волги, под руководством опытного егеря можно поймать щуку, сома и жереха. Уникальная экосистема и красивые пейзажи делают рыбалку незабываемой. Водитель заберёт из любой точки города и доставит на причал, где начинается приключение. После рыбалки вас ждёт комфортное возвращение в Астрахань. Не упустите шанс насладиться природой и послушать истории местных рыбаков