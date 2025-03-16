Астрахань славится своей рыбалкой круглый год. Здесь, в дельте Волги, под руководством опытного егеря можно поймать щуку, сома и жереха. Уникальная экосистема и красивые пейзажи делают рыбалку незабываемой. Водитель заберёт из любой точки города и доставит на причал, где начинается приключение. После рыбалки вас ждёт комфортное возвращение в Астрахань. Не упустите шанс насладиться природой и послушать истории местных рыбаков
6 причин купить эту прогулку
- 🎣 Улов гарантирован
- 🚤 Рыбалка на катере
- 🌿 Уникальная природа
- 👨✈️ Опытный егерь
- 🏞 Волга и её дельта
- 📜 Истории рыбаков
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Нижневолжские камышовые джунгли
Описание водной прогулки
- Водитель заберёт вас из любой точки в Астрахани и отвезёт на причал в низовье Волги. Маршрут подбирается для каждой рыбалки индивидуально и согласовывается с одним из 10 егерей, с которыми мы сотрудничаем. Ваша рыбалка обязательно будет удачной!
- На причале вас встретит егерь, с которым вы отправитесь рыбачить на речном катере.
- Рыбалка продолжается обычно около 3 часов. За это время вы попробуете несколько вариантов снастей, наловите рыбы и насладитесь красотой местной природы. В сезон здесь можно любоваться лотосами и кувшинками.
- После окончания рыбалки у причала вас встретит водитель и отвезёт обратно в Астрахань.
Организационные детали
Как проходит рыбалка
- На автомобиле Nissan, Hyundai или Kia с кондиционером. Есть возможность установить 2 детских кресла.
- На рыбацком речном катере из карбона, который напоминает моторную лодку. При необходимости может быть предоставлен катер вместимостью 3–7 человек или катер с тентом (стоимость обсуждается в переписке перед заказом).
- Перед началом рыбалки вам выдадут спасательные жилеты и проведут инструктаж по технике безопасности.
- Вас будут сопровождать водитель и егерь из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Аренда снастей: удочка — 600 ₽, черви — 400 ₽, жмых — от 100 ₽, блесна от — 300 ₽.
- По желанию оплачивается обед в кафе или приготовленная на костре уха (от 2000 ₽ с человека).
- При желании вы можете купить аудиогид для прослушивания в пути, который мы записали совместно с лучшими гидами Астрахани. Вы услышите 101 интересный факт о флоре, фауне и традициях нижневолжских сел. Стоимость аудиогида — 500 ₽ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Астрахани
Провели экскурсии для 22 туристов
Я автор стихов, участница поэтических конкурсов и встреч, опубликовала три сборника стихов. Поэзия витает в воздухе — стоит только присмотреться и прислушаться к ней. А помогу в этом я и моя команда потрясающих профессиональных гидов, фотографов, рыбаков-егерей, превосходно знающих историю родного края.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Астрахани
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханская земля начинается с кремля
Откройте для себя величие Астраханского кремля, где история встречается с архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в его стенах
Начало: В кремле
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.