В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)

Вас ждёт не столько экскурсия, сколько экспедиция — вы не только увидите и узнаете о жизни древнего города Хазарии, но и сами примете участие в работе археологов на раскопе. А ещё разберётесь в истории Астраханских земель, услышите о золоте сарматов и окажетесь на месте, где совсем недавно сенсационно открыли уникальный храм 9–10 веков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по Прикаспийской низменности

По дороге из Астрахани в Камызякский район (около 1,5 ч) поговорим об истории этих земель. Вы узнаете, почему и как здесь возникали крупнейшие государства степной Евразии, услышите о Золотой Орде, Сарай-Бату и археологических открытиях последних лет.

Раскопки Хазарского каганата

Главная цель путешествия — действующая археологическая экспедиция. Вместе с профессиональными учёными и настоящими энтузиастами вы осмотрите раскоп, познакомитесь с устройством древнего поселения и узнаете, как исследователи шаг за шагом восстанавливают историю древнего государства.

Христианский храм 9–10 веков

Мы увидим грандиозную базилику, которую связывают со столицей Хазарского каганата — Итилем. Это одна из самых громких археологических находок последних лет.

Мастер-класс по археологии

Вы получите инструменты и примете участие в работах на раскопе под руководством сотрудников экспедиции.

Дом Льва Гумилёва

Мы посетим место, где работал знаменитый историк и автор теории пассионарности. И поговорим о роли Астраханской области в изучении истории кочевых цивилизаций.

Организационные детали