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В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)

Принять участие в раскопках и познакомиться с открытиями, о которых ещё будут писать в учебниках
Вас ждёт не столько экскурсия, сколько экспедиция — вы не только увидите и узнаете о жизни древнего города Хазарии, но и сами примете участие в работе археологов на раскопе.

А ещё разберётесь в истории Астраханских земель, услышите о золоте сарматов и окажетесь на месте, где совсем недавно сенсационно открыли уникальный храм 9–10 веков.
В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)
В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)
В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)

Описание экскурсии

Путешествие по Прикаспийской низменности

По дороге из Астрахани в Камызякский район (около 1,5 ч) поговорим об истории этих земель. Вы узнаете, почему и как здесь возникали крупнейшие государства степной Евразии, услышите о Золотой Орде, Сарай-Бату и археологических открытиях последних лет.

Раскопки Хазарского каганата

Главная цель путешествия — действующая археологическая экспедиция. Вместе с профессиональными учёными и настоящими энтузиастами вы осмотрите раскоп, познакомитесь с устройством древнего поселения и узнаете, как исследователи шаг за шагом восстанавливают историю древнего государства.

Христианский храм 9–10 веков

Мы увидим грандиозную базилику, которую связывают со столицей Хазарского каганата — Итилем. Это одна из самых громких археологических находок последних лет.

Мастер-класс по археологии

Вы получите инструменты и примете участие в работах на раскопе под руководством сотрудников экспедиции.

Дом Льва Гумилёва

Мы посетим место, где работал знаменитый историк и автор теории пассионарности. И поговорим о роли Астраханской области в изучении истории кочевых цивилизаций.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Hyundai Solaris
  • По запросу организую поездку для большего количества участников
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию археологических раскопок — 1500 ₽ за чел.
  • По желанию, если позволит время, программу можно дополнить:
    — посещением лотосовых полей (в сезон, 45 мин) — 2500 ₽ за чел.
    — поездкой на арбузную бахчу с дегустацией — 2500 ₽ за чел.
    — обедом в лагере экспедиции: борщ, компот, сезонные фрукты — 1000 ₽ за чел.
    — купанием на реке — 1000 ₽ за ожидание гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1993 туристов
Всем привет! Меня зовут Дарья. Я астраханка в шестом поколении, а по отцовской линии, подозреваю, потомок коренных жителей. По образованию культуролог, имею опыт научной работы. Историей увлекалась всегда, поэтому и выбрала профессию гида. Экскурсии провожу со студенческой скамьи: они всегда проходят интересно, легко и непринуждённо.

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