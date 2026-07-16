В гости к археологам: экспедиция на поиски Хазарского каганата (из Астрахани)
Принять участие в раскопках и познакомиться с открытиями, о которых ещё будут писать в учебниках
Вас ждёт не столько экскурсия, сколько экспедиция — вы не только увидите и узнаете о жизни древнего города Хазарии, но и сами примете участие в работе археологов на раскопе.
А ещё разберётесь в истории Астраханских земель, услышите о золоте сарматов и окажетесь на месте, где совсем недавно сенсационно открыли уникальный храм 9–10 веков.
Описание экскурсии
Путешествие по Прикаспийской низменности
По дороге из Астрахани в Камызякский район (около 1,5 ч) поговорим об истории этих земель. Вы узнаете, почему и как здесь возникали крупнейшие государства степной Евразии, услышите о Золотой Орде, Сарай-Бату и археологических открытиях последних лет.
Раскопки Хазарского каганата
Главная цель путешествия — действующая археологическая экспедиция. Вместе с профессиональными учёными и настоящими энтузиастами вы осмотрите раскоп, познакомитесь с устройством древнего поселения и узнаете, как исследователи шаг за шагом восстанавливают историю древнего государства.
Христианский храм 9–10 веков
Мы увидим грандиозную базилику, которую связывают со столицей Хазарского каганата — Итилем. Это одна из самых громких археологических находок последних лет.
Мастер-класс по археологии
Вы получите инструменты и примете участие в работах на раскопе под руководством сотрудников экспедиции.
Дом Льва Гумилёва
Мы посетим место, где работал знаменитый историк и автор теории пассионарности. И поговорим о роли Астраханской области в изучении истории кочевых цивилизаций.
Организационные детали
Едем на автомобиле Hyundai Solaris
По запросу организую поездку для большего количества участников
Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию археологических раскопок — 1500 ₽ за чел.
По желанию, если позволит время, программу можно дополнить: — посещением лотосовых полей (в сезон, 45 мин) — 2500 ₽ за чел. — поездкой на арбузную бахчу с дегустацией — 2500 ₽ за чел. — обедом в лагере экспедиции: борщ, компот, сезонные фрукты — 1000 ₽ за чел. — купанием на реке — 1000 ₽ за ожидание гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1993 туристов
Всем привет! Меня зовут Дарья. Я астраханка в шестом поколении, а по отцовской линии, подозреваю, потомок коренных жителей. По образованию культуролог, имею опыт научной работы. Историей увлекалась всегда, поэтому и выбрала профессию гида. Экскурсии провожу со студенческой скамьи: они всегда проходят интересно, легко и непринуждённо.
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