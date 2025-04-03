Индивидуальная
до 1 чел.
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия: Путешествие от моря к звездам в Бахчисарае
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуйте фантастические природные достопримечательности Восточного Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Пеший маршрут в окрестностях Алушты, который под силу каждому. Три привала, потрясающие виды и возможность сократить маршрут при необходимости
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Долину Привидений: индивидуальная экскурсия в Бахчисарае
Индивидуальная экскурсия в Долину Привидений Бахчисарая подарит незабываемые эмоции и великолепные виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Долина Привидений»
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