Легенды Храма Солнца

Есть поверье, что Храм Солнца исполняет желания

Есть поверье, что Храм Солнца исполняет желания. Для этого нужно зайти на алтарь, оставить подношение и попросить исполнения сокровенного. Многие побывавшие в легендарном месте подтверждают, они и правда исполняются. Но даже если вы далеки от мистики, поверьте, просто посмотреть на маршруте есть что. Начиная от фантастического вида на бухту Ласпи, заканчивая самим каменным цветком.
Легенды Храма Солнца
Легенды Храма Солнца
Легенды Храма Солнца
Легенды Храма Солнца
Легенды Храма Солнца
Легенды Храма Солнца
Ближайшие даты:
14
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Ласпи
  • Хребет Донгуз
  • Орун (по желанию)
  • Скалы Тышлар (Храм Солнца)
  • Ильяс-Кая (по желанию)
  • Деликри-Бурун
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Описание

Что вас ждет

Глядя на него сверху, сложно поверить, что это природное образование. Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца. У него есть еще несколько распространенных названий: Крымский Стондхендж, Каменный цветок, семь Пальцев, семь Сестер, Зубы Дракона.
Есть поверье, что Храм Солнца исполняет желания. Для этого нужно зайти на алтарь, оставить подношение и попросить исполнения сокровенного. Многие побывавшие в легендарном месте подтверждают, они и правда исполняются.
Но даже если вы далеки от мистики, поверьте, просто посмотреть на маршруте есть что. Начиная от фантастического вида на бухту Ласпи, заканчивая самим Каменным цветком.
Храм Солнца крайне популярное место. В сезон и на выходные на него, без преувеличения, возят автобусы. Всем хочется, чтобы желания сбылось. Более того, именно тут проходит участок Большой Севастопольской тропы. Но мы знаем, как когда нужно выйти на маршрут, чтобы как можно меньше посторонних групп встретилось нам на пути.
Помимо Храма Солнца мы обязательно посмотрим и видовые площадки, с которых открывается вид сверху на Ласпи и гору Куш-Кая.
Если у вас есть желание, то тут можно проводить закат, очень подходящее место! И даже встретить восход луны над скалами-зубами.
В начале мая тут на секретных тропках растут поля пиона таврического (розового), а чуть позже — в лесу начинают распускаться коврами лютики, желтенькие головки которых создают эффект светящегося приземного тумана.
Маршрут не сложный, доступный участникам с любым уровнем подготовки. Так как тур проводится индивидуально, мы вольны вносить любые изменения в маршрут, оставляя без изменений только его ключевые точки, как упрощая его, так и делая более интересным и насыщенным для тех, кто хочет увидеть больше и уйти подальше.

Важно знать:

Не допускается нахождение на маршруте детей до 16 лет, после 16 с письменного разрешения взрослых. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, или другие особенности, обязательно предупредите инструктора перед выходом на маршрут.

В стоимость экскурсии включено:

  • сопровождение гида,
  • обед на маршруте.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • медицинская страховка,
  • трансфер.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Чай/кофе
  • Еда
  • Фото
  • Трансфер
Что не входит
  • Медицинская страховка
  • Джип
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Не допускается нахождение на маршруте детей до 16 лет
  • После 16 с письменного разрешения взрослых. Если у вас есть какие-то хронические заболевания
  • Или другие особенности
  • Обязательно предупредите инструктора перед выходом на маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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