Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Бахчисарае, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 5 часов Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро Пройдите по улочкам древнего Мангупа, изучите пещерные храмы и жилища, насладитесь горными пейзажами и пением птиц Начало: Мангуп Расписание: По воскресеньям в 9:00 1 200 ₽ за человека Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Бахчисарае Погрузитесь в атмосферу мистики и природной красоты на индивидуальной экскурсии по Храму Солнца. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 700 ₽ за всё до 3 чел. Индивидуальная 12 часов Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Бахчисарая

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро Легенды Храма Солнца Легенды Алимовой балки В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в июне 2024 Сейчас в Бахчисарае в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 10 700.

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