1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пройдите по улочкам древнего Мангупа, изучите пещерные храмы и жилища, насладитесь горными пейзажами и пением птиц
Начало: Мангуп
Расписание: По воскресеньям в 9:00
30 июня в 09:00
4 авг в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу мистики и природной красоты на индивидуальной экскурсии по Храму Солнца. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: историческое путешествие с гидом в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу загадочной Алимовой балки, где история и мистика сплетаются с красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Мифы и легенды»
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