Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма

Александр Н.
Александр Н. – Гид из Бахчисарая
Вас ждет захватывающая экскурсия ⛳ по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах и автомобилях УАЗ.

Наша поездка возможна в любое удобное для вас время!
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Экскурсия

  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

4 500 ₽ за человека

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Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма

Что вы увидите

  • Пещерные города Мангуп-Кале и Эски-Кермен
  • Древние пещерные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан
За время нашей экскурсии 🧭 мы посетим Мангуп-Кале – интереснейший археологический объект и памятник природы государственного значения и Эски-Кермен – средневековый город-крепость.
Также увидим древние пещерные монастыри Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы ⛰️ Челтер-Кая и Монастырь Христа Спасителя «Шулдан». Попутно вы сможете наблюдать прекраснейшие виды и диковинные природные объекты полуострова Крым.
Внимание! К управлению квадроциклом допускаются лица, достигшие 16 лет (при себе необходимо иметь паспорт).
+Что входит
  • Средства защиты (шлем, очки, перчатки)
  • Гид-инструктор
Что не входит
  • Прокат костюма
  • защищающего от пыли и грязи (200 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма

Экскурсия проводится Ежедневно с 8:00 до 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Н.
Александр Н.
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