За время нашей экскурсии 🧭 мы посетим Мангуп-Кале – интереснейший археологический объект и памятник природы государственного значения и Эски-Кермен – средневековый город-крепость.

Также увидим древние пещерные монастыри Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы ⛰️ Челтер-Кая и Монастырь Христа Спасителя «Шулдан». Попутно вы сможете наблюдать прекраснейшие виды и диковинные природные объекты полуострова Крым.

Внимание! К управлению квадроциклом допускаются лица, достигшие 16 лет (при себе необходимо иметь паспорт).