Древние пещерные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан
За время нашей экскурсии 🧭 мы посетим Мангуп-Кале – интереснейший археологический объект и памятник природы государственного значения и Эски-Кермен – средневековый город-крепость.
Также увидим древние пещерные монастыри Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы ⛰️ Челтер-Кая и Монастырь Христа Спасителя «Шулдан». Попутно вы сможете наблюдать прекраснейшие виды и диковинные природные объекты полуострова Крым.
Внимание! К управлению квадроциклом допускаются лица, достигшие 16 лет (при себе необходимо иметь паспорт).
+Что входит
Средства защиты (шлем, очки, перчатки)
Гид-инструктор
–Что не входит
Прокат костюма
защищающего от пыли и грязи (200 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Экскурсия проводится Ежедневно с 8:00 до 20:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.