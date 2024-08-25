Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны Мангупа: индивидуальная экскурсия по древней крепости
Откройте для себя Мангуп - уникальную крепость, созданную природой и откорректированную Византийской империей. Узнайте её тайны и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Алимова балка и Бурун-Кай
Проведите 5-6 часов в удивительном путешествии по Алимовой балке и Бурун-Каю, где история и природа Крыма раскрываются во всей красе
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 августа 2024Надежда прекрасный гид. Расскажет вам детали и подробности о которых на прочитаешь ни где. Увлекательные экскурсии и подробные рассказы с
- ТТатьяна16 августа 2024Очень интересная экскурсия. Надежда легко дала много информации и провела нас по всему маршруту. Дети 12лет и взрослые остались под впечатлением от увиденного. Особенно поразил Бисерный храм.
- ННаталья14 августа 2024Надежда умничка. Любит и знает о своём крае многое. Показала нам патрясающую природу Крыма,там где ниходит никто. С детьми прошли
- ВВиктор12 августа 2024Всё очень понравилось, было интересно и взрослым и ребёнку. Интересный рассказ, захватывающий маршрут и прекрасные виды.
- ГГунько21 июня 2024Хочу большую благодарность выразить экскурсоводу Надежде!!! Спасибо, Надежда, за огромный и увлекательный багаж увлекательной и полезной информации. Мы очень рады, что на экскурсию попали именно к вам!!!
- MMrfon13829 августа 2022Всем рекомендую Получили моря впечатлений
- ННаталья9 августа 2022Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
- ННаталья3 мая 2022Надежда, большое спасибо Вам за удивительную, интереснейшую экскурсию по Качи-Кальону!!! Уйма впечатлений!!!
- ААлександр1 мая 2022"Надежда, огромное спасибо вам!!! Поход прошел супер) много узнали интересного, увидели древние наскальные рисунки.. Прогулялись у подножья Бурун- Кая 2, по южному
- ЕЕлизавета29 апреля 2022Ходили составом в 9 человек на Эски-Кермен, экскурсия была насыщенной и интересной, сложностей не возникло, все очень-преочень! Советую это прекрасное место для посещения)
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Гора Беш-Кош»
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