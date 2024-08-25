Гора Беш-Кош – экскурсии в Бахчисарае

Найдено 5 экскурсий в категории «Гора Беш-Кош» в Бахчисарае, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тайны Мангупа
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны Мангупа: индивидуальная экскурсия по древней крепости
Откройте для себя Мангуп - уникальную крепость, созданную природой и откорректированную Византийской империей. Узнайте её тайны и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Алимова балка и Бурун-Кай
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Алимова балка и Бурун-Кай
Проведите 5-6 часов в удивительном путешествии по Алимовой балке и Бурун-Каю, где история и природа Крыма раскрываются во всей красе
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Качи-Кальон и Бисерный храм
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Большой Каньон Крыма
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
На квадроциклах
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    25 августа 2024
    Тайны Мангупа
    Надежда прекрасный гид. Расскажет вам детали и подробности о которых на прочитаешь ни где. Увлекательные экскурсии и подробные рассказы с
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    документальным подтверждением, секретные тропы, скрытые проходы в пещеры и много ещё всего. Наша экскурсия затянулась, вместо 6, 9 часов и это было прекрасно. Однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Очень интересная экскурсия. Надежда легко дала много информации и провела нас по всему маршруту. Дети 12лет и взрослые остались под впечатлением от увиденного. Особенно поразил Бисерный храм.
  • Н
    Наталья
    14 августа 2024
    Большой Каньон Крыма
    Надежда умничка. Любит и знает о своём крае многое. Показала нам патрясающую природу Крыма,там где ниходит никто. С детьми прошли
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    успешно 15 км,много подъемов и спусков. Мы так и хотели испытать свои физические возможности. Главное удобная обувь и вода. Пробуйте,ищите что-то своё.

  • В
    Виктор
    12 августа 2024
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Всё очень понравилось, было интересно и взрослым и ребёнку. Интересный рассказ, захватывающий маршрут и прекрасные виды.
  • Г
    Гунько
    21 июня 2024
    Тайны Мангупа
    Хочу большую благодарность выразить экскурсоводу Надежде!!! Спасибо, Надежда, за огромный и увлекательный багаж увлекательной и полезной информации. Мы очень рады, что на экскурсию попали именно к вам!!!
  • M
    Mrfon138
    29 августа 2022
    Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
    Всем рекомендую Получили моря впечатлений
  • Н
    Наталья
    9 августа 2022
    Большой Каньон Крыма
    Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    Надежда, большое спасибо Вам за удивительную, интереснейшую экскурсию по Качи-Кальону!!! Уйма впечатлений!!!
  • А
    Александр
    1 мая 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    "Надежда, огромное спасибо вам!!! Поход прошел супер) много узнали интересного, увидели древние наскальные рисунки.. Прогулялись у подножья Бурун- Кая 2, по южному
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    склону можевеловой роще и тут же по северному склону в Тисовой роще, это было необычно) И потом мы зашли на Сюреньскую крепость, и мы там ощутили могущество средних веков… И также мы посетили монастырь … И увидели много-много интересного) Особенно мы рады что вы нас познакомили с Крымским орхеологом писателем!!! Харитонов Сергей Владимирович Нам удолось пообщаться с самим писателем, и попросили его книги, он нам и автограф свой оставил на книгах, я ценю такие книги на которых автограф-автора стоит, такие книги просто безценные. И даже не заметили как быстро время прошло, интересно и весело…"

  • Е
    Елизавета
    29 апреля 2022
    Алимова балка и Бурун-Кай
    Ходили составом в 9 человек на Эски-Кермен, экскурсия была насыщенной и интересной, сложностей не возникло, все очень-преочень! Советую это прекрасное место для посещения)

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Гора Беш-Кош»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тайны Мангупа
  2. Алимова балка и Бурун-Кай
  3. Качи-Кальон и Бисерный храм
  4. Большой Каньон Крыма
  5. Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Какие места ещё посмотреть в Бахчисарае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Чуфут-Кале
  2. Пещерный город Эски-Кермен
  3. Тепе-Кермен
  4. Ай-Петри
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в апреле 2025
Сейчас в Бахчисарае в категории "Гора Беш-Кош" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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