читать дальше

склону можевеловой роще и тут же по северному склону в Тисовой роще, это было необычно) И потом мы зашли на Сюреньскую крепость, и мы там ощутили могущество средних веков… И также мы посетили монастырь … И увидели много-много интересного) Особенно мы рады что вы нас познакомили с Крымским орхеологом писателем!!! Харитонов Сергей Владимирович Нам удолось пообщаться с самим писателем, и попросили его книги, он нам и автограф свой оставил на книгах, я ценю такие книги на которых автограф-автора стоит, такие книги просто безценные. И даже не заметили как быстро время прошло, интересно и весело…"