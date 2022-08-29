Тепе-Кермен – экскурсии в Бахчисарае

Найдено 3 экскурсии в категории «Тепе-Кермен» в Бахчисарае, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Джип-тур по столице Крымского ханства
Джиппинг
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
На квадроциклах
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Эски-Кермен в Бахчисарае: путешествие во времени в старую крепость
Посетите уникальное историческое место в Бахчисарае, где каждый камень дышит историей древней крепости Эски-Кермен
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
11 200 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Тепе-Кермен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по столице Крымского ханства
  2. Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
  3. Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Какие места ещё посмотреть в Бахчисарае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Долина Привидений
  2. Чуфут-Кале
  3. Пещерный город Эски-Кермен
  4. Тепе-Кермен
  5. Ай-Петри
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в апреле 2025
Сейчас в Бахчисарае в категории "Тепе-Кермен" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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