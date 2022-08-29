Индивидуальная
до 1 чел.
Джип-тур по столице Крымского ханства: Чуфут-Кале и скальный монастырь
Насладитесь джип-туром по столице Крымского ханства и откройте для себя удивительные исторические места Бахчисарая
Начало: Г. Бахчисарай, парковка парка миниатюр
Расписание: 9:00,13:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка на квадроцикле по пещерным городам Крыма
Захватывающая экскурсия на квадроциклах по пещерным городам и древним монастырям Крыма. Посетите Мангуп-Кале и Эски-Кермен, наслаждайтесь видами полуострова
Начало: Улица Кирова, 77, село Красный Мак
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Эски-Кермен в Бахчисарае: путешествие во времени в старую крепость
Посетите уникальное историческое место в Бахчисарае, где каждый камень дышит историей древней крепости Эски-Кермен
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
11 200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- MMrfon13829 августа 2022Всем рекомендую Получили моря впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Тепе-Кермен»
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