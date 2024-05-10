1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Мини-группа
7 часов
В тренде
Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Познакомьтесь с легендами Байкала, посетите камень Черского и Шаман-камень, а также музей деревянного зодчества в Тальцах
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 10:00 до 18.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу
Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал: увлекательное путешествие за один день
Откройте для себя красоту Иркутска и Байкала в комфортной индивидуальной экскурсии. История, природа и культура в одном путешествии
Начало: Отель, где проживают туристы
Расписание: Каждый день, время начала экскурсии не позднее 10:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ДДмитрий23 апреля 2024Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
- II27 марта 2024Супер!
- ИИрина26 марта 2024Мы с гидом Евгением побывали в самых необыкновенных местах! Евгений все подробно,доступно и интересно рассказал и показал. Очень приятно иметь дело с такими людьми. Все очень понравилось,все просто бесподобно! Спасибо большое! Всем советую,не пожалеете!!
- ГГалина14 марта 2024Александр внимательный, заботливый, интересный рассказчик и очень аккуратный водитель. Спокойно и грамотно объяснил, что лучшее посмотреть в этой поездке. Байкал
- ААнтон8 марта 2024Шикарные виды, катание на коньках по бескрайнему байкальскому льду, ледяные наплески на скалах 🔥🔥🔥супер
- ААлина28 февраля 2024Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
- ИИрина11 февраля 2024Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
- ИИрина1 февраля 2024Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,
- ННаталия21 января 2024Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Листвянка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Листвянка" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 900 до 13 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий на Байкале на 2024 год по теме «Листвянка», 132 ⭐ отзыва, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август