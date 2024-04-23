Зоологические – экскурсии на Байкале

Найдено 7 экскурсий в категории «Зоологические» на Байкале, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познавательный день на Байкале
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900 за человека
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Листвянка - ворота Байкала
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары
Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Поселок Листвянка и музей Тальцы
Индивидуальная
7 часов
Поселок Листвянка и музей Тальцы на Байкале: путешествие в культуру
Отправьтесь в путешествие по живописному Байкалу, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя дух Прибайкалья
Начало: Иркутск
Расписание: Любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
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    кухни! Так же в первый раз своими глазами увидели знаменитое во всём мире озеро Байкал, познакомились с её фауной и достопримечательностями, были на смотровой площадке, с высоты колеса обозрения созерцали просторы озера и горы его окружающие, виды невозможно передать словами и фото снимками. Так же кактались на катерах с воздушными подушками на самом озере, где сначала летали по льду Байкала, а потом и непосредственно по самой воде! Прекрасная пора на озере - это весна, где вы можете одновременно застать и лед и воду! Ну и конечно же во всех наших мероприятиях нас сопровождал очень опытный и профессиональный гид Татьяна, за что ей большое человеческое спасибо и благодарность, что всё объясняла и показывала! Очень хочется иметь такие поездки чаще и дольше! Всем рекомендую, и советую. Не дорого, доступно и очень удобно! Спасибо за прекрасное удовольствие, которое вы доставили нам Татьяна!!!

  • А
    Андрей
    9 марта 2024
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
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    в Листвянке, поднялись на подъемнике на смотровую площадку камня Черского, посетили красивую деревянную Свято-Никольскую церковь. И, конечно же, не прошли мимо рыбного рынка, где Виталина порекомендовала продавца, у которого мы купили вкуснейшего омуля горячего копчения, а также омуля холодного копчения и вяленого. Вяленого и холодного копчения омуля продавцы вакуумировали, чтобы мы смогли поделиться вкусом Байкала со своими родными и близкими. Заявленная программа была выполнена полностью. Рекомендуем.

  • А
    Алина
    28 февраля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
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    Черского) мы ждали одну компанию 40 минут!!!!! Потом сообщила, что мы не попадаем в Байкальский музей. Привезли к Байкалу. Дали свободное время. После, когда ехали в Тальцы, водитель ей кивнул мол, может остановиться у музея Байкальского, она махнула «езжай». Время встречи в автобусе на конечной точке она также не озвучила. Просто «ну после экскурсии - обратно». Так что сам маршрут и Листвянка прекрасны, а вот к гиду вопросы. Никакой заинтересованности, желания показать как можно больше туристам - нет + никакой информации. Еще вначале сказала «не буду грузить вас фактами»)))

  • К
    Кирилл
    23 октября 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
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    знает свой край, человек который может передать все яркие краски любого места в своем краю. Советую всем в гиды выбирать Виталину

  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Познавательный день на Байкале
    Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
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    колоссальное количество фактов, легенд и сказаний. И это не было просто повествованием. Это практически всегда был диалог. Отвечая на наши вопросы, Наталья умело вплетала свои знания. Не спеша, она давала нам право выбора локаций, объясняя нюансы. Мы рекомендуем Наталью, как отличного эксперта своего дела!

  • С
    Светлана
    29 августа 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
  • Е
    Елена
    13 июля 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше.
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    Экскурсия подходит для первого знакомства с Байкалом и оставляет неизгладимое первое впечатление, особенно вид сверху. Также стоит отметить, что экскурсовод очень эрудирован и познакомит вас с местным калоритом, для полного погружения в местный уклад. Времени хватает на все: от покупок до прогулок. Советую

  • М
    Мария
    6 февраля 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Зоологические»

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Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Зоологические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 900 до 13 750. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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