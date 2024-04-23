1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары
Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поселок Листвянка и музей Тальцы на Байкале: путешествие в культуру
Отправьтесь в путешествие по живописному Байкалу, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя дух Прибайкалья
Начало: Иркутск
Расписание: Любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий23 апреля 2024Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
- ААндрей9 марта 2024Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
- ААлина28 февраля 2024Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
- ККирилл23 октября 2023Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
- ССветлана2 октября 2023Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
- ННаталья1 сентября 2023Экскурсия, проведенная Натальей - комфортное и очень познавательное путешествие! Она - специалист своего дела. Нам было очень интересно, Наталья знает
- ССветлана29 августа 2023Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
- ЕЕлена13 июля 2023Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше.
- ММария6 февраля 2023Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Зоологические»
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