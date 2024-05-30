Экскурсии из аэропорта Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» на Байкале, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
12 500 за человека
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 33 000 за всё до 2 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    На острове Ольхон нужно обязательно всем побывать. Словами это не расскажешь. Просто поверьте. Что то происходит с человеком, какое-то обновление
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    что ли. Все на Байкал!!! Нашу поездку организовал Спутник. Все очень понравилось. Спасибо большое Галине за организацию и нашему гиду Устиму.

  • А
    Александра
    3 апреля 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
  • З
    Зоя
    10 марта 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Увидели все, что заявлено в программе. Очень комфортное вождение, хороший тайминг, интересный гид и водитель. Группа была только из девочек, водитель был максимально внимателен к пожеланиям каждой. Ездили на экскурсию с Максимом. С удовольствием съездила бы еще. Всем рекомендую
  • А
    Андрей
    9 марта 2024
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
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    в Листвянке, поднялись на подъемнике на смотровую площадку камня Черского, посетили красивую деревянную Свято-Никольскую церковь. И, конечно же, не прошли мимо рыбного рынка, где Виталина порекомендовала продавца, у которого мы купили вкуснейшего омуля горячего копчения, а также омуля холодного копчения и вяленого. Вяленого и холодного копчения омуля продавцы вакуумировали, чтобы мы смогли поделиться вкусом Байкала со своими родными и близкими. Заявленная программа была выполнена полностью. Рекомендуем.

  • Н
    Наталия
    23 января 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
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    😁🙏 и огромное спасибо за совместные катания на льду Байкала на коньках!!!))) это было круто!!)) Тажеранские степи - это какой-то космос!! Через рассказ Василия об Иркутске, бурятах, шаманах, природе и т д мне удалось ещё больше раскрыть и почувствовать энергетику и атмосферу Иркутска и Байкала!!)) 🩵 и очень большое спасибо за фото и видео!)) в общем, всем рекомендую 💪👍👍👍👍👍🌠🙏💫

  • К
    Кирилл
    23 октября 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
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    знает свой край, человек который может передать все яркие краски любого места в своем краю. Советую всем в гиды выбирать Виталину

  • С
    Светлана
    23 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
  • Е
    Елена
    4 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
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    Алексеем даже подружились. Впечатления от информации, от пейзажей и потрясающих воображения видов природы, незабываемы! Благодарим команду этой экскурсионной фирмы. Волгодонск, Краснодар 🖐🏻

  • Е
    Елена
    13 июля 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше.
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    Экскурсия подходит для первого знакомства с Байкалом и оставляет неизгладимое первое впечатление, особенно вид сверху. Также стоит отметить, что экскурсовод очень эрудирован и познакомит вас с местным калоритом, для полного погружения в местный уклад. Времени хватает на все: от покупок до прогулок. Советую

  • З
    Зураб
    28 февраля 2023
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Брали этот тур с друзьями (4 чел.) 25 февраля, все очень понравилось, интересная программа, посетили все что хотели, пещеры, лед,
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    гору шаманку и др. Отдельное спасибо хотелось выразить нашему гиду Иванову Василию! Я давно не встречал, настолько приятного умного и компанейского человека, очень пунктуален эрудирован, образован, говорить можно абсолютно на любые темы, а еще делает просто изумительные фото! Профессионал с большой буквы! Спасибо за увлекательное и познавательное приключение!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Из аэропорта»

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  2. Набережная
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  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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