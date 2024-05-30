1 чел.
По популярности
Мини-группа
14 часов
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
12 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 33 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила30 мая 2024На острове Ольхон нужно обязательно всем побывать. Словами это не расскажешь. Просто поверьте. Что то происходит с человеком, какое-то обновление
- ААлександра3 апреля 2024Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
- ЗЗоя10 марта 2024Увидели все, что заявлено в программе. Очень комфортное вождение, хороший тайминг, интересный гид и водитель. Группа была только из девочек, водитель был максимально внимателен к пожеланиям каждой. Ездили на экскурсию с Максимом. С удовольствием съездила бы еще. Всем рекомендую
- ААндрей9 марта 2024Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
- ННаталия23 января 2024Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
- ККирилл23 октября 2023Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
- ССветлана23 августа 2023Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
- ЕЕлена4 августа 2023Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)3 дня назад вернулись из Иркутска. Хотим поблагодарить за организацию путешествия. Все прошло гладко, программу всю выполнили, с гидом- водителем
- ЕЕлена13 июля 2023Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше.
- ЗЗураб28 февраля 2023Брали этот тур с друзьями (4 чел.) 25 февраля, все очень понравилось, интересная программа, посетили все что хотели, пещеры, лед,
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Из аэропорта»
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