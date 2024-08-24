12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетронутый Байкал и Тажеранская степь: Путешествие на джипе
Погрузитесь в мир древних шаманских традиций и первозданной природы Байкала с индивидуальным джип-туром
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Гору Ёрд мы также увидим во время джип-тура»
Расписание: Ежедневно, круглогодично
Завтра в 15:00
14 сен в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выборБайкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Что вас ожидает: Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля, где вы проживаете»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
3 300₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
«В зимний сезон — проводится экскурсия поездка (джип-тур) по льду Малого Моря Байкала, с посещением о»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от 33 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 августа 2024Это была наша лучшая экскурсия по Байкалу. Столько красоты за один день мы не видели никогда. Гид Андрей очень интеллигентный,
- ЮЮлия25 июля 2024Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
- ННаталья16 июля 2024Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
- ААлександра3 апреля 2024Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ММария11 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонВсе понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
- ММарина4 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонПрекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
- ННаталия23 января 2024Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
- ССветлана13 сентября 2023Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Джиппинг»
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