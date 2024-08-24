Покататься на джипах на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
Джиппинг
9 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетронутый Байкал и Тажеранская степь: Путешествие на джипе
Погрузитесь в мир древних шаманских традиций и первозданной природы Байкала с индивидуальным джип-туром
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Гору Ёрд мы также увидим во время джип-тура»
Расписание: Ежедневно, круглогодично
Завтра в 15:00
14 сен в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Джиппинг
56 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выбор
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
«Что вас ожидает: Водитель на комфортном внедорожнике заберёт вас из отеля, где вы проживаете»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
3 300 за человека
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Джиппинг
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
«В зимний сезон — проводится экскурсия поездка (джип-тур) по льду Малого Моря Байкала, с посещением о»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от 33 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 августа 2024
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Это была наша лучшая экскурсия по Байкалу. Столько красоты за один день мы не видели никогда. Гид Андрей очень интеллигентный,
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    вежливый и приятный в общении. Он предложил нам немного изменить маршрут, за что мы очень благодарны. Вместо Мраморного карьера мы посетили несколько вершин Тажеранского нагорья, увидели Байкал с разных природных смотровых площадок, побывали на древних захоронениях и в Мраморной бухте. А еще поели ягоды в тайге. Автомобиль был очень комфортный, поэтому путешествие по бездорожью не доставило никаких неудобств. Андрей с удовольствием отвечал на наши вопросы и менял темп экскурсии, если мы уставали. Было видно, как он влюблен в этот край и с радостью готов рассказывать о нем другим. Мы безумно рады, что попали на эту экскурсию, и всем рекомендуем проехаться по нашему маршруту.

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
  • А
    Александра
    3 апреля 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
  • В
    Виктория
    19 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
  • Н
    Наталья
    8 марта 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Очень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
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    пузырьками откопали. Уха вкусная. Анатолий очень интересно рассказывал и смешно шутил, атмосфера была приятная. Советую экскурсию. Из минусов - один туалет за всю 6-часовую экскурсию.

  • М
    Марина
    4 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Прекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
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    водители. +++ Свободное время то что я люблю - мало информации от гида - человеческий фактор, который к сожалению от организаторов не зависит - то что были в группе так называемые VIP, которых кормили ужином еще, а остальные 30 человек ждали их в автобусе несмотря на позднее время. В целом экскурсия очень понравилась

  • Н
    Наталия
    23 января 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
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    😁🙏 и огромное спасибо за совместные катания на льду Байкала на коньках!!!))) это было круто!!)) Тажеранские степи - это какой-то космос!! Через рассказ Василия об Иркутске, бурятах, шаманах, природе и т д мне удалось ещё больше раскрыть и почувствовать энергетику и атмосферу Иркутска и Байкала!!)) 🩵 и очень большое спасибо за фото и видео!)) в общем, всем рекомендую 💪👍👍👍👍👍🌠🙏💫

  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
    Виды впечатляют, чем-то похожи на горный Алтай. Посетили даже некоторые секретные локации, где людей не было вообще. Единственное хотелось бы присутствие профессионального гида

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нетронутый Байкал: джип-тур в древней Тажеранской степи
  2. Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
  3. Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Хобой
  6. Тажеранские степи
  7. Хребет Хамар-Дабан
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в сентябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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