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Баргузинская долина – туры на Байкале

Найдено 3 тура в категории «Баргузинская долина» на Байкале, цены от 19 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
На автобусе
3 дня 8 часов
9 отзывов
4-дневное приключение по Байкалу: Ольхон, Хобой и другие жемчужины
Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
19 500 ₽ за человека
Тур по Байкалу: Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Ольхон и Дацан Янжима
6 дней
Тур по Байкалу: Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Ольхон и Дацан Янжима
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Расписание тура: 08.07.2025 - 13.07.202519.08.2025 - 24.08.2025
19 авг в 09:00
156 450 ₽ за человека
Восточный берег Байкала: лик Богини Янжимы, Ушканьи острова и Святой Нос
5 дней
Восточный берег Байкала: лик Богини Янжимы, Ушканьи острова и Святой Нос
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: РАСПИСАНИЕ: 18.06.2025 - 22.06.202502.07.2025 - 06.07.202513.08.2025 - 17.08.2025
13 авг в 07:00
93 600 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • H
    Hi+79875
    16 июля 2025
    4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
    Все было круто! Все путешествия понравились! Спасибо большое водителю Леониду! Хоть и молодой, но опытный. Уху вкусную сварил! Мы уехали довольные!!! Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    24 февраля 2025
    4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
    Спасибо большое за организованные экскурсии. Все что хотела увидеть чистый лед Байкала, наплески, гроты, катание на хивусах, поцелуй Байкала, уха
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    из омуля на свежем воздухе, все просто супер! Очень много впечатлений. Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне, которая рассказала про Хужир. Всем советую данный тур, не пожалеете ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Баргузинская долина»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
  2. Тур по Байкалу: Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Ольхон и Дацан Янжима
  3. Восточный берег Байкала: лик Богини Янжимы, Ушканьи острова и Святой Нос
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Малое Море
  2. Мыс Хобой
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2025
Сейчас на Байкале в категории "Баргузинская долина" можно забронировать 3 тура от 19 500 до 156 450. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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