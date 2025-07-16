4-дневное приключение по Байкалу: Ольхон, Хобой и другие жемчужины
Вас ждет захватывающее путешествие по самым красивым уголкам Байкала, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
19 500 ₽ за человека
Тур по Байкалу: Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Ольхон и Дацан Янжима
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Расписание тура: 08.07.2025 - 13.07.202519.08.2025 - 24.08.2025
19 авг в 09:00
156 450 ₽ за человека
Восточный берег Байкала: лик Богини Янжимы, Ушканьи острова и Святой Нос
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: РАСПИСАНИЕ: 18.06.2025 - 22.06.202502.07.2025 - 06.07.202513.08.2025 - 17.08.2025
13 авг в 07:00
93 600 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- HHi+7987516 июля 2025Все было круто! Все путешествия понравились! Спасибо большое водителю Леониду! Хоть и молодой, но опытный. Уху вкусную сварил! Мы уехали довольные!!! Спасибо большое!
- ННаталья24 февраля 2025Спасибо большое за организованные экскурсии. Все что хотела увидеть чистый лед Байкала, наплески, гроты, катание на хивусах, поцелуй Байкала, уха
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Баргузинская долина»
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