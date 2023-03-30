Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



В течение 7 дней нас ждёт активный треккинг на священном Байкале, скованном изумрудным, переливающимся на солнце льдом.



В течение 7 дней нас ждёт активный треккинг на священном Байкале, скованном изумрудным, переливающимся на солнце льдом.

Мы посетим «сердце Байкала» — остров Ольхон, увидим буддийскую Ступу Просветления на острове Огой, овеянный легендами шаманский мыс Бурхан, будем восхищаться уникальным голубым льдом на мысе Хобой и обязательно встретим рассвет над самым огромным озером нашей Земли. А ещё покатаемся по льду Байкала на коньках и даже на шипованных велосипедах! Лёд Байкала — это сказка наяву, настоящая магия.

Описание тура День 1 город Иркутск — село Сахюрта — озеро Байкал Спустя несколько часов, комфортный трансфер привезёт нас к самому глубокому, пресноводному озеру нашей планеты — озеру Байкал. Сегодня мы впервые увидим и прикоснёмся к его величеству Льду, который здесь каждый день разный. На его цвет и прозрачность влияет не только солнечный свет, но и температура воздуха. Лёд здесь невероятно прозрачный, что позволяет наблюдать за увлекательной подводной жизнью: видно, как на большой глубине, прямо под нами, снуют между камней шустрые бычки и омули. В течение недели будем жить в этой сказке, ходить в походы и восхищаться знаменитыми ледовыми гротами и скульптурами, которые создал Байкал! Вечером поселение на турбазе в селе Сахюрта. День 2 Малое море, поход на мыс «Кобылья Голова», пролив Ольхонские ворота После завтрака, идём на нашу первую зимнюю прогулку. Не удивляйтесь, мы будет именно ходить пешком по льду во время тура на Байкал. В феврале толщина льда Байкала достигает 100-150 см, поэтому по озеру можно смело ходить пешком, бегать и даже ездить на автомобиле. В это время прогулки по льду Байкала становятся любимым занятием туристов. Всю неделю мы живем возле Малого моря — это мелководный пролив, отделённый островом Ольхон от остального Байкала. Он соединяется с легендарным озером небольшим проливом под названием Ольхонские ворота. В этот день у нас по плану треккинг к мысу Кобылья голова, который в профиль имеет интересное сходство с лежащей лошадью. На эту тему инструктор припас туристические легенды. Сегодня в туре на Байкала впервые увидим заветные наплески льда и сделаем первые десятки фотографий! На вершине мыса Кобылья голова стоят необычные пирамидки Обо, обязательно поднимемся наверх и рассмотрим их поближе. Активная часть треккинга: 21 км, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 5-6 часов. День 3 Остров Огой, Буддисткая ступа просветления. Остров Ольхон, скала Шаманка, Сарайский пляж, разрисованные корабли, 13 шаманских столбов Сэргэ С утра едем на остров Огой. Наверняка вы уже поняли, что в походе по льду Байкала мы не только ходим, но и ездим на машине! Каждый год в этих местах прокладывают зимнюю трассу для движения транспорта, делают специальную разметку и наносят светоотражающую краску. За безопасностью дороги лично наблюдает МЧС. Зимний тур на Байкал невозможно представить без посещения острова Огой. Приехав сюда, попадём в священное для буддистов место. Именно здесь поставлена Ступа Просветления, в которую вложены реликвии, привезённые из разных уголков мира. По преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется. Затем едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. В поселке Хужир совершим поход на скалу Шаманка, погуляем по Сарайскому пляжу, увидим порт с разрисованными кораблями и сделаем фотографии 13 загадочных, шаманских столбов Сэргэ. Если вы отправились в треккинг на Байкал с детьми, то их отдых явно украсит прогулка в царство разрисованных кораблей. Грозная рыба-пила и инопланетный корабль несомненно оживят фото этого дня! «Шаман-скала» — скалистый мыс, уходящий в изумрудную, байкальскую воду. Эта скала является символом Великого Байкала. Также это место именуют мыс «Бурхан». Бурхан — главное божество Байкала, который некогда жил в сквозной пещере в Шаман-скале. В древности здесь часто совершались жертвоприношения хозяину острова. В краеведческом музее находятся шаманские предметы, найденные в этих местах. Какой же зимний тур на озеро Байкал обойдётся без посещения сувенирного рынка? Купить милые сердцу сувениры сможем сегодня в местном магазине. Активная часть треккинга: 5,3 км, перепад высот 450-470 м, продолжительность похода 6-7 часов. День 4 Большое море, Остров Ольхон, поход на Мыс Уншуй С утра будем кататься по льду Байкала. Все желающие смогут взять напрокат коньки или даже шипованные велосипеды. Кататься на велосипедах по льду — это очень круто! Сегодня будет треккинг на Байкале, выйдем на Большое море, к мысу Уншуй. На Большом море будем гулять по новым, весьма живописным окрестностям. Поднимемся на скалу, что расположена над мысом Уншуй — с её вершины будет очередной, потрясающий вид на ледовую гладь Байкала. Каждый день вы будете узнавать что-то новое про лёд Байкала. Тур в эти места подарит вам новое слово — сокуи. Это ледяные наплески причудливой формы, которые появляются во время штормов. Поздней осенью сердитые, байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они похожи на длинные шлейфы или закрученные по спирали длинные иголки. Активная часть треккинга: 14,1 км, перепад высот 450-500 м, продолжительность похода 6-7 часов. День 5 Остров Ольхон, мыс Хобой, голубые громадины-льдины Байкала Мыс Хобой — обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал. Туры в это место невероятно популярны! Мы с вами уже многое посмотрели на Байкале и, казалось бы, лёд нас уже не может удивить. Но нет! Вы ещё не видели зимний мыс Хобой, который находится на самом севере острова Ольхон. Это место окутано древними легендами и преданиями. «Музей Льда», «Царство Снежной королевы» — как только не называют наши туристы этот поход! Сегодня посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах. Также на мысе Хобой увидим знаменитые, голубые громадины-льдины Байкала. Это невероятное зрелище! Активная часть треккинга: 5,2 км, перепад высот 450-510 м, продолжительность похода 8 часов. День 6 Бугульдейка, треккинг в Мраморный карьер Сегодня отправляемся в Бугульдейку! В посёлке с таким юморным названием вновь совершим поход по льду и заглянем в местные бухты. Посмотрим на Байкал с другого ракурса и познакомимся с мистической Мишкиной горой! Говорят, что на ней есть особые врата, из которых время от времени выходят духи. Также в этот день похода на зимний Байкал посетим ещё одно удивительное место — Мраморный карьер. Когда-то в нём велась добыча ценного минерала, но сегодня работы остановлены. Поэтому сейчас сможем вдоволь нагуляться среди огромных, белоснежных и даже слегка футуристичных блоков мрамора. Здесь всегда получаются необычные фото! Активная часть треккинга: 4,5 км, перепад высот 470-640 м, продолжительность похода 6-7 часов. День 7 Малое море, треккинг по заливу Мухор С утра идём в поход, встречать новый день на озере Байкал! Поднимемся на невысокую горку, чтобы полюбоваться панорамой и запечатлеть очередной, потрясающий рассвет. Затем идём гулять в залив Мухор. Активная часть треккинга: 4,2 км, перепад высот 450-460 м, продолжительность маршрута 2-3 часа. Сегодня прощаемся с зимним Байкалом и его потрясающим льдом. До новых встреч!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Село Сахюрта

Озеро Байкал

Мыс «Кобылья Голова»

Пролив Ольхонские ворота

Остров Огой

Буддистская ступа Просветления

Остров Ольхон

Скала Шаманка (мыс Бурхан)

13 столбов сэргэ

Сарайский пляж

Большое море

Мыс Уншуй

Мыс Хобой

Бугульдейка

Мраморный карьер

Малое море

Залив Мухор Что включено Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе

Переезды по маршруту на УАЗах

Проживание в поселке Сахюрта на базе отдыха "Ветер странствий" или отеле "Наратэй"

Трёхразовое питание

Регистрация группы в МЧС

Билеты в Забайкальский национальный парк

Услуги инструктора-проводника

Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура. Что не входит в цену Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Иркутск)

Питание во время трансфера: обед в 1-й и в 7-й день

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы

По желанию, прокат коньков (150-250 руб. /час), велосипедов (350-500 руб. /час)

Страховка (не обязательно) Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Иркутск, аэропорт (возле главного входа) Завершение: Г. Иркутск, аэропорт (возле главного входа со стороны города) Когда и сколько длится? Когда: См. календарь Экскурсия длится около 7 дней Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.