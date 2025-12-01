Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: П. Слюдянка
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
32 200 ₽ за человека
-
12%
Путешествие до Ольхона. Круиз
Приглашаем на незабываемый круиз по Байкалу. Откройте для себя волшебство природы, историю и культуру в комфортной атмосфере
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
22 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 70 000 ₽
80 000 ₽ за человека
Новогодние дни на Хамар-Дабане. Байкальские зарисовки
Начало: П. Слюдянка
3 янв в 10:00
59 100 ₽ за человека
